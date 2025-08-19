Il avait annoncé sa présence depuis un moment, Resident Evil 9 Requiem était bel et bien présent lors de l’Opening Night Live de la Gamescom 2025. Avec du gameplay et quelques surprises en supplément. Capcom va mettre le paquet avec son nouvel épisode qui devrait marquer un tournant important pour la licence.

Resident Evil 9 Requiem se dévoile encore, c'est toujours aussi fou

C’était l’une des présentations les plus attendues de cette Gamescom 2025, Resident Evil 9 Requiem est venu nous faire frissonner avec de nouvelles images et du gameplay. Le jeu d’horreur nous embarquera une nouvelle fois à Raccoon City, désormais en ruine après les événements de Resident Evil 2, 3 et Outbreak (entre autres). Grace, une jeune femme qui travaille pour le FBI, y mènera une enquête sur de mystérieux événements tout en essayant de trouver des réponses concernant la mort de sa mère, Alyssa Ashcroft. Pour les fans les plus attentionnés, ce nom devrait leur rappeler quelque chose puisque la journaliste était l’une des héroïnes jouables. Pour le reste, le mystère reste encore entier, quand bien même ce nouvel extrait apporte son lot d'informations lui aussi.

Après avoir fait l'objet d'une multitude de rumeurs, Resident Evil 9 Requiem nous partage enfin des nouvelles tout ce qu'il y a de plus officielles. Pas de gameplay malheureusement, mais une séquence intense en émotion. On y voit Grace avec sa mère, Alyssa que nous n'avions pas vu depuis des lustres. Les deux femmes sont dans un hôtel lorsque le téléphone sonne. Une voix menaçante plus tard, le courant saute et elles se font attaquer violemment. L'ambiance est posée et la séquence est même choquante. Pour le reste, il faudra attendre février pour avoir des réponses. Pour rappel, Resident Evil 9 Requiem est attendu sur PS5 Xbox Series et PC le 27 février 2026.