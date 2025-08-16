Resident Evil 9 Requiem était en effet le grand « one more thing » de l'édition 2025 du Summer Game Fest, avec non seulement une bande-annonce qui posait l'ambiance, mais annonçait également un retour dans l'iconique ville de Raccoon City, et surtout une date de sortie fixée au 27 février 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Ne restent donc plus que quelques mois à patienter pour replonger dans l'horreur. D'ici là, le prochain titre tant attendu de Capcom nous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel aperçu exclusif.

Une nouvelle nuit prochaine marquée par Resident Evil 9

Malgré des tonnes de leaks à son sujet depuis plusieurs mois, voire années, Capcom a réussi à surprendre son monde en annonçant enfin en grandes pompes Resident Evil 9 Requiem en juin dernier. En plus de proposer un nouveau protagoniste en la personne de Grace Ashcroft, ce nouvel opus de la légendaire licence horrifique va en effet nous ramener là où tout a commencé : à Raccoon City. Aux commandes d'une jeune femme au départ très vulnérable (mais a priori pas seule, Leon S. Kennedy devant y rejouer un rôle majeur), le jeu entend nous placer dans bien des situations angoissantes, le tout tant en caméra à la première qu'à la troisième personne, mélangeant donc les points de vue de Resident Evil 4 et Resident Evil 7.

Une proposition sur le papier très prometteuse, en somme. En attendant la sortie de Resident Evil 9 Requiem le 27 février 2025 pour mieux en juger, Capcom nous donne par ailleurs rendez-vous très bientôt pour en voir plus. Le titre va en effet encore être l'une des grosses têtes d'affiche d'un événement organisé par Geoff Keighley, à savoir la soirée d'ouverture de la Gamescom 2025, qui aura lieu en direct depuis Cologne en Allemagne pas plus tard que ce mardi 19 août, à 20 heures chez nous, comme annoncé par l'organisateur de l'événement lui-même.

L'occasion donc de voir de nouvelles cinématiques et séquences de gameplay de Resident Evil 9 Requiem. Gageons que Capcom en profitera également pour proposer aux participants de l'événement à Cologne de l'essayer dans le cadre d'une démo spécialement conçue pour l'occasion. Vous voilà prévenus en cas de potentiels jumpscares.

Source : Geoff Keighley sur X.com