Resident Evil 9 Requiem s’est encore dévoilé au travers d’une séquence de gameplay qui fait frissonner les fans de la licence, mais pas pour les raisons auxquelles vous pensez.

Resident Evil 9 Requiem est sans doute l'un des titres les plus attendus de 2026. Attendu pour le 27 février, ce nouvel opus promet de faire frissonner les fans de survival horror avec une nouvelle protagoniste, Grace Ashcroft, fille d’Alyssa Ashcroft de RE Outbreak. Si elle est pour l’instant la seule héroïne officiellement présentée, des rumeurs persistantes laissent entendre que Leon S. Kennedy pourrait faire son grand retour en tant que personnage secondaire jouable, malgré les démentis de Capcom. De nouvelles images du jeu ont été dévoilées et, comme toujours, elles font déjà beaucoup parler les fans de la première heure. On vous explique pourquoi.

Un lieu iconique dans Resident Evil 9 ?

Diffusé lors d’une émission spéciale au Japon, le nouvel extrait de Resident Evil 9 Requiem met en scène la nouvelle survivante dans un manoir à peine éclairé. On y voit Grace avancer prudemment, avant de croiser un zombie un peu trop apathique pour être inquiétant… du moins jusqu’à ce qu’elle rate son tir. L’occasion pour la créature de lui ronger généreusement le bras, juste avant qu’elle ne s’en dégage et qu’un second mort-vivant, planqué au bout du couloir, ne vienne compléter son calvaire. Une séquence assez classique, qui rappelle immédiatement l’ambiance pesante des premiers épisodes. Mais ce n’est pas tant la mise en scène horrifique de cet extrait de Resident Evil 9 Requiem qui fait réagir la communauté que le décor lui-même.

Les fans les plus vétérans y voient en effet une ressemblance frappante avec le manoir Spencer. Architecture gothique, couloirs étroits, ornementations d’un autre âge… ils en sont persuadés c’est ici que l’action se déroule. Pourtant, rien ne dit qu’il s’agisse bien du célèbre manoir bien que Capcom ait confirmé un retour à Raccoon City pour Resident Evil 9 Requiem. Ça rend tout de suite la théorie plus crédible, mais cela reste pour l’instant de la pure spéculation. Mais le manoir ne serait pas la seule pièce rapportée de la ville.

Un personnage culte dans le jeu ?

Des rumeurs persistantes évoquent toujours la présence de Leon S. Kennedy comme second personnage jouable, malgré le mutisme général de Capcom et un malencontreux leak de PlayStation dévoilant un costume pour lui. L’éditeur a toutefois déjà laissé entendre que plusieurs figures liées de près à l’incident du premier opus feraient leur apparition dans ce neuvième épisode. On connaîtra enfin le fin mot de l’histoire le 27 février 2026, sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2, lors de la sortie de Resident Evil 9 Requiem.

Source : DuskGolem