C’est certainement pour ça que tout le monde était là, Resident Evil 9 était bien présent lors de ce Capcom Showcase. Pas d’annonce majeure étant donné que celui-ci nous avait déjà dévoilé les plus importantes comme le fait qu’il arrive dès le mois de mars 2026 sur PS5, Xbox Series et PC. On sait également qu’il opérera un véritable retour aux sources après avoir joué les huis clos anxiogènes avec Resident Evil 7, et offert aux joueurs un road trip en Europe avec Resident Evil Village. Avec ce nouvel épisode, c'est le retour aux racines de l’horreur, direction Raccoon City, et peut-être plus encore.

Resident Evil 9 met le paquet pour nous faire frissonner et ça marche du tonnerre !

Resident Evil 9 nous plongera au cœur de l’horreur avec un grand H. La vue à la première personne sera bien entendu de retour pour une immersion optimale, mais il sera aussi possible de faire l’aventure à la troisième personne pour une expérience plus proche des derniers remakes. On incarnera la jeune Grace, agent du FBI qui enquêtera (entre autres) sur la disparition de sa mère, connue des fans de la licence pour être l’une des journalistes présentes dans Resident Evil Outbreak. Raccoon City sera bel et bien le théâtre des nouveaux événements et les développeurs nous promettent un vrai retour aux sources, mais également un hommage aux précédents jeux.

Le gameplay présenté ce soir nous a tout de même donné une idée de l’ambiance, pesante, flippante et anxiogène au possible. Nous l'avons vu lors de notre preview et nous n’avons pas été déçus ce soir. C’est beau, c’est glauque et ça semble réellement terrifiant. La créature aperçue brièvement donnait la chair de poule en tout cas. Les développeurs ont affirmé vouloir faire de la peur l’un des piliers de cette nouvelle aventure entièrement solo.

Une mauvaise nouvelle pour les fans, à moins que...

Le studio a toutefois brisé les rêves de nombreux fans. Les développeurs sont revenus sur le personnage clé de Grace, décrite comme introvertie et facilement effrayée. C'est elle l'héroïne de ce nouveau volet. Ils ont ensuite mentionné l’idée de faire de Leon un personnage central de l’histoire, et c'est là que tombe la mauvaise nouvelle : non, Leon ne sera pas le personnage principal de Resident Evil 9 Requiem. Ils ont rapidement mis cette idée de côté en expliquant qu'il est difficile de faire un jeu effrayant avec un vétéran comme lui qui n’est pas du genre à avoir peur pour un rien. Les rumeurs continuent toutefois de nous dire que ce dernier aura une place importante. On attend de voir ça avec impatience.