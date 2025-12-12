C'est l'une des plus grosses attentes de 2026, Resident Evil 9 était bien présent lors des Game Awards 2025 comme cela avait été confirmé. Capcom a fait le show en nous présentant de nouvelles images de son jeu phare et bien entendu du gameplay. Une énorme surprise était par ailleurs attendue, une annonce qui n'était plus qu'un secret de polichinelle à ce stade, mais il nous fallait encore une officialisation et on l'a eue.

Resident Evil 9 fait le show au Game Awards 2025 !

Grace, une jeune agente des services gouvernementaux, va se retrouver à enquêter sur d'étranges meurtres et disparitions qui pourraient être en lien avec l'assassinat de sa mère des années auparavant. C'est pour cette raison que la jeune femme se retrouve à Raccoon City, ville dévastée et théâtre de nombreuses horreurs dépeintes dans les précédents Resident Evil. Sur place elle découvre que tout n'est pas encore terminé et que les monstres rôdent toujours dans les rues de la ville.

Dès son annonce, Resident Evil 9 a mis tout le monde d'accord. Les promesses sont là, un retour aux sources accompagné de nouveautés bienvenues et de graphismes de haute volée. Nos précédentes approches du jeu ont d'ailleurs confirmé que la technique est au rendez-vous. Resident Evil 9 promet d'être impressionnant à bien des niveaux. Mais il avait encore quelques surprises à nous annoncer avant sa sortie le 27 février 2026 sur PS5, PC et Xbox Series.

Une surprise de taille enfin confirmée

Oui, Leon S. Kennedy sera bel et bien de la partie. Après avoir fait l'objet de très nombreuses rumeurs, son visage a tout simplement été dévoilé sur la vignette officielle du jeu accessible sur les stores en ligne, notamment sur le PS Store. Le héros iconique de la franchise sera bel et bien un personnage jouable et important de ce nouvel opus. Il représentera la dimension action du jeu là où Grace nous plongera surtout dans l'horreur la plus totale. La courte séquence de gameplay présentée nous montre un Léon certes plus âgé mais toujours doué pour se défaire des zombies au corps à corps. Il est toujours capable de faire des coups spéciaux et même de voler l'équipement de ses adversaires pour les exécuter comme une tronçonneuse. Reste maintenant à voir quand et dans quelle proportion Léon sera jouable. Verdict en février !