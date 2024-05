Il convient toutefois de prendre ces données avec de prudentes pincettes. Dusk Golem s'était en effet déjà fendu d'un leak concernant Resident Evil 9 en disant qu'il aurait été repoussé par Capcom. Ce afin de donner à cet opus visiblement très ambitieux toutes les cartes en main pour réussir. Mais la nouvelle révélation de l'insider vient quelque peu contredire sa précédente révélation.

L'attente autour de Resident Evil 9 approcherait de son terme

Et si Capcom nous préparait de très belles annonces dans le cadre du Summer Game Fest en juin ? En plus de Monster Hunter Wilds, nous pourrions également avoir droit à une présentation officielle de Resident Evil 9. C'est en tout cas ce que suggère Dusk Golem via un nouveau leak. D'après lui, le nouvel opus de la franchise phare de Capcom pourrait être annoncé bientôt, pour une sortie en janvier 2025.

Cela vient toutefois contredire sa précédente révélation indiquant que le titre aurait été repoussé par le studio japonais pour laisser éventuellement la place à un autre jeu Resident Evil, comme par exemple un Remake. Dusk Golem persiste toutefois et signe concernant les plans visiblement très ambitieux de Capcom autour de ce neuvième épisode. Celui-ci aurait été en développement depuis 2018. Il aurait d'ailleurs dû être le nouvel opus canonique de la licence, alors que Village était pendant un temps considéré comme un spin-off.

Quoi qu'il en soit, Resident Evil 9 représenterait un énorme investissement pour Capcom, à plus d'un titre. En plus du temps de développement le plus long pour un jeu de la franchise, il s'agirait également de celui au budget le plus conséquent à ce jour. Cela pourrait corroborer des rumeurs selon lesquelles ce titre proposerait une approche du survival horror en monde ouvert, en tirant quelques inspirations du côté notamment de Dragon's Dogma 2. Tout ceci n'est toutefois pour l'instant que pures spéculations. Pour connaître le fin mot de toute cette histoire, il faudra attendre une annonce officielle de Capcom. Rendez-vous dans un petit mois pour la grande révélation ? Nous pourrions également y voir un nouveau jeu du studio japonais, portant pour l'instant le nom de code The Descendants.