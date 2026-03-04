Le retour en force de la saga Resident Evil ne serait en fait que le début. De grosses surprises seraient en préparation pour un avenir proche selon un leaker.

À peine sorti, le nouveau Resident Evil Requiem (RE9) explose déjà des records. Chiffres de vente, notations... le dernier-né des studios Capcom prouve encore une fois l'enthousiasme que suscite la licence, trente ans après son lancement. Ça, l'éditeur japonais l'a bien compris et compte bien en donner aux fans pour leur argent. D'autres surprises seraient en chemin et ce serait exactement ce qu'une bonne part de la communauté attend.

Encore du Resident Evil pour bientôt

Avec presque 100 000 joueuses et joueurs en simultané sur Steam à l'heure où nous écrivons ces lignes, Resident Evil 9 focalise une majeure partie de l'attention des gamers en ce moment. En ramenant Leon, protagoniste de 3 opus auparavant, sur le devant de la scène tout en proposant un double gameplay qui allie savamment tension et action, Capcom est parvenu à redonner un coup de fouet à sa formule. D'autant que l'engouement pour la franchise devrait être préservé encore un moment.

Selon le leaker Dusk Golem, qui intervient désormais sous le pseudonyme AestheticGamer sur les réseaux sociaux, Capcom auraient de belles surprises en réserve. Bien qu'on puisse s'y attendre, les derniers épisodes principaux ayant fait de même, il semblerait que les équipes de développement travaillent déjà sur un DLC pour Resident Evil 9. Pas plus de détail à ce propos, si ce n'est qu'il a toutes les chances d'être proposé dès cette année, et pour cause.

Toujours d'après les sources de Dusk Golem, le prochain remake Resident Evil serait en marche lui aussi. Le leaker affirme, une fois de plus, que cette refonte concernerait bien le très apprécié Code Veronica, espéré pour 2027. Il y va même de ses hypothèses, évoquant la possibilité d'introduire le manoir Spencer du premier RE dans le potentiel DLC de Requiem. Ce serait une façon de faire le pont avant l'arrivée du futur remake et d'embrayer, par la suite, sur une réédition du premier opus. Un enchaînement logique qui permettrait faire connaître les lieux en amont aux nouveaux venus sur la franchise. Tout cela reste encore au stade de l'expectative, mais de belles choses arriveraient bien.

Code Veronica. © Capcom.