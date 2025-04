La saga Resident Evil n’a jamais vraiment arrêté de cartonner depuis la sortie de son premier épisode en 1996. On ne compte plus le nombre de jeux à son actif désormais surtout si l’on se met à compter les jeux principaux numérotés et les spin-offs. Le dernier titre en date, Resident Evil 4 Remake, viens célébrer aujourd’hui un cap important et empile des millions avec fierté. Sauf que la fête a rapidement été éclipsée par autre chose, un teasing potentiel du prochain jeu Resident Evil 9. Capcom serait-il en train de jouer avec nos nerfs ? C’est possible…

Resident Evil 4 Remake fait la fête... en teasant le prochain jeu ?

Resident Evil 4 Remake fête ses 10 millions de joueurs, c’est colossal. On le savait, le jeu a cartonné à son lancement et pour cause, il est excellent. Comme Resident Evil 2 Remake en son temps, Capcom a réussi à sublimer son propre chef-d’œuvre en lui offrant davantage de puissance et en appartement des changements bienvenus.

Pour célébrer la nouvelle, le développeur a publié une vidéo hilarante du jeu (à écouter avec le son évidemment), mais ce qui ne semblait être qu’une vidéo amusante pourrait bien en réalité nous préparer à une autre annonce, celle de Resident Evil 9.

Les fans s'enflamment, une annonce imminente pour Resident Evil 9 ?

Ce n’est plus un secret, Capcom a révélé être en plein développement de son prochain épisode et ce dernier est chapeauté par l’homme derrière Resident Evil 7 : Kōshi Nakanishi. Pour autant, Resident Evil 9 ne s’est encore jamais montré officiellement, on ne sait même pas de quoi il parle. Des rumeurs émergent depuis un certain temps ici et là et suggèrent notamment que ce serait justement Leon S.Kennedy le protagoniste principal, le même héros que Resident Evil 4 Remake. Dans la vidéo de célébration, les fans ont tout de suite à repérer le symbole IX soit 9 en chiffre romain, la typographie utilisé pour Resident Evil 7 et RE Village.

Le symbole IX est surtout visible à la toute fin de la vidéo, dessiné par un panneau qu’il suffit de retourner à 90°. Chose particulièrement intrigante : ce genre de panneau n’existe absolument pas dans Resident Evil 4 Remake, ce qui pousse à croire qu’il n’est pas ici par hasard. Volonté de rendre fou les fan ou vrai teaser de la par de Capcom ? Le mystère reste entier. Quoi qu’il en soit, Resident Evil 9 se montrera certainement cette année maintenant que Monster Hunter Wilds est sortie et cartonne comme il se doit. Verdict dans les prochains mois certainement. Wait and see comme on dit.





Source : Capcom