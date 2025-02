La diffusion du premier State of Play 2025 a fait réagir sur les réseaux sociaux. Avec plus de 78,5 mille posts sur X au moment d'écrire ces lignes, les émotions se croisent et les réflexions aussi. Une présentation a notamment soulevé une question pour certains de la part de l'éditeur Capcom, ou plutôt une non-présentation. Elle concerne Resident Evil 9 et un insider bien connu de la communauté a des pistes pour expliquer la situation.

Resident Evil 9 une absence remarquée, mais logique

Certains se sont étonnés, hier soir, de voir Capcom s'offrir un temps de présentation tout de même conséquent avec les deux prochaines sorties d'Onimusha. Du moins est-ce étonnant à leurs yeux par rapport à l'intérêt qu'aurait mérité d'avoir un Resident Evil 9, très attendu. L'insider Dusk Golem, qui se fait aujourd'hui appeler AestheticGamer sur X.com, apporter quelques éléments de compréhension.

Pour commencer, il rappelle que Resident Evil 9 aurait été repoussé en interne l'an dernier. Cela fait d'ailleurs partie des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas sûrs d'avoir un nouveau RE en 2025. Plus encore, Dusk Golem note que le développement du jeu prend du temps car c'est un « jeu ambitieux ». C'est aussi pour cela qu'il est plus long, tout bonnement.

Enfin, l'insider ne manque pas de rappeler que si Onimusha est une licence reconnue, elle est aussi « en sommeil depuis longtemps ». Il cite d'ailleurs Okami 2 en exemple du même genre. En termes de marketing, il est donc pertinent de commencer à le mettre en avant relativement tôt, car il va falloir convaincre le public pour être certain qu'il se vende convenablement. En revanche, compte tenu de la popularité très vivace de la licence RE, Capcom n'a pas de raison de craindre pour les performances de Resident Evil 9.

On pourrait ajouter, comme rappel, que ce Resident Evil 9 pourrait rassembler d'autres facteurs pour enthousiasmer immédiatement le public. Il y a deux semaines, Dusk Golem en personne évoquait le personnage principal du jeu. Selon ses sources, il s'agirait de Leon S. Kennedy, héros des épisodes 2, 4 et 6 de la licence et aussi un des plus appréciés de la communauté.