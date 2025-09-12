Après plusieurs leaks sur le sujet, le Nintendo Direct a officiellement fait le plein de grosses annonces surprises autour de Resident Evil à l'égard de la Nintendo Switch 2.

Outre de grosses exclusivités comme Mario Kart World ou Donkey Kong Bananza, la Nintendo Switch 2 profite de son hardware plus puissant pour accueillir de gros jeux tiers que sa grande sœur ne pouvait pas pleinement supporter. Plusieurs rumeurs récentes laissaient attendre que Capcom, et plus précisément Resident Evil, allait figurer parmi les prochaines licences tierces phares à se porter sur la dernière console hybride du constructeur japonais. Le Nintendo Direct d'aujourd'hui le confirme officiellement, avec de grosses annonces en prime.

Resident Evil va infecter massivement la Nintendo Switch 2 bientôt

En amont du Nintendo Direct qui nous intéresse aujourd'hui, plusieurs bruits de couloir indiquaient que Resident Evil, parmi tant d'autres grosses licences tierces, allaient bientôt s'ouvrir à un tout nouveau public sur Nintendo Switch 2. Il était alors surtout question de Resident Evil 7 et Resident Evil 9 Requiem. S'il y avait bien un fond de vérité à cette rumeur, le Nintendo Direct a annoncé bien d'autres surprises à l'égard de la mythique franchise horrifique.

C'est en effet désormais officiel grâce à la dernière conférence en date de Nintendo : Requiem sortira non seulement sur PC, PS5 et Xbox Series, mais également sur Nintendo Switch 2, dès sa sortie le 27 février 2026. Ce n'était cependant pas tout : le septième volet, ainsi que Village, arriveront également sous forme de compilation sur Nintendo Switch 2 le même jour, soit également le 27 février 2026. Pour ne rien gâcher, Capcom a optimisé les trois titres et exploité les capacités techniques de la console pour la meilleure expérience hybride possible. Les trois jeux Resident Evil essaieront en effet de cibler un framerate constant et incluront des fonctionnalités modernes comme le Ray Tracing.

Capcom a par ailleurs accordé une attention toute particulière à ces trois jeux Resident Evil à venir sur Switch 2. Vue en FPS oblige, même pour Requiem pour qui la préfère à la vue TPS, ils exploiteront en effet la fonctionnalité souris des Joy-Con de la nouvelle console pour une expérience plus immersive et, sur le papier en tout cas, précise qu'à la manette.

Source : Nintendo