Resident Evil 7, Resident Evil 2 (2019) et Resident Evil 3 (2020) ont été mis à jour sur PS5 et Xbox Series X|S. Les utilisateurs PlayStation 5 vont pouvoir platiner RE7 sans difficulté à présent.

Une version PS5 et Xbox Series X|S de Resident Evil 7, Resident Evil 2 et Resident Evil 3 est disponible gratuitement depuis cet été. À condition, évidemment, de posséder les originaux sur l'ancienne génération. Des récents correctifs améliorent l'expérience des trois jeux.

Les trophées de Resident Evil 7 rétablis sur PS5

Jusque-là, Resident Evil 7 pouvait gêner la progression des chasseurs de trophées sur PS5. En faute, le trophée « Extrême limite » qui n'était « pas débloqué lors du transfert des données de sauvegarde de la PS4 ». Capcom indiquant que maintenant, « les utilisateurs qui ont déjà transféré des données pourront débloqués les trophées lorsqu'ils retournent au menu de La fin de Zoe ». Plus rien ne devrait barrer la route de ces derniers dans la validation du tant convoité Platine.

Les modifications pour la mouture Xbox Series X|S sont les suivantes :

Correction d'un bug où les données de jeu étaient envoyées même si l'utilisateur n'avait pas autorisé l'envoi des données

Résolution d'un bug où les données de sauvegarde ne pouvaient pas être chargées, et où le jeu démarrait comme la première fois même s'il existait déjà des données de sauvegarde

Correction d'un bug où durant l'authentification de l'utilisateur au démarrage du jeu, un message s'affichait indiquant qu'aucun profil n'avait été sélectionné et qu'il n'était pas possible de jouer sans sélectionner de profil

Et malheureusement, les autres épisodes n'étaient pas épargnés.

Les remakes de Resident Evil 2 et 3 corrigent aussi leurs bugs

Resident Evil 2 et Resident Evil 3 n'étaient pas non plus au point sur PS5 et Xbox Series X|S, mais la mise à jour est passée par là. Voici le patchnotes qui diffère en fonction de la plateforme.

RE2 Remake

PlayStation 5

Correction de texte dans les crédits pour le portage

Correction d'un bug où les trophées du mode "Les survivants fantômes" n'étaient pas débloqués lors du transfert des données de sauvegarde de la PS4. Les utilisateurs qui ont déjà transféré des données pourront débloqués les trophées lorsqu'ils retournent au menu principal

Xbox Series

Correction de texte dans les crédits pour le portage

Résolution d'un bug où les données de jeu étaient envoyées même si l'utilisateur n'avait pas autorisé l'envoi des données

Correction d'un bug où les données de sauvegarde ne pouvaient pas être chargées, et où le jeu démarrait comme la première fois même s'il existait déjà des données de sauvegarde

RE3 Remake

PlayStation 5

Correction de texte dans les crédits pour le portage

Correction d'un bug qui entraînait la disparition de l'hélicoptère dans la scène où Jill tire sur Nikolaï

Xbox Series