Les fans de Resident Evil devraient être gâtés dans les prochaines années. En plus de l'extrêmement attendu neuvième volet à venir le 27 février 2026, nom de code Requiem, tout porte bien à croire que Capcom planche également sur les remakes de Code Veronica et Zero. Après le très bon remake du légendaire quatrième épisode, certains s'attendaient cependant à voir revenir un autre titre de la franchise, mais ils risquent d'être déçus, si l'on en croit un insider réputé dans le domaine.

Capcom aurait déjoué les règles mathématiques pour un autre remake de Resident Evil attendu

À défaut d'annonce officielle de Capcom sur la suite du programme Resident Evil, c'est encore et toujours du côté de l'insider Dusk Golem que l'on reçoit des nouvelles indirectes, à la véracité qui n'est donc pas totalement garantie. Selon lui, le géant japonais prévoirait donc, après Requiem dans quatre petits mois, de sortir dans l'ordre le Remake de Zero, puis celui de Code Veronica. Le premier devrait sortir courant 2027, et l'autre probablement entre 2028 et 2029.

Après le convaincant Resident Evil 4 Remake, on pouvait toutefois s'attendre à ce que Capcom suive l'ordre mathématique et planche sur un Remake du cinquième épisode. D'après un nouveau rapport de Dusk Golem, il n'en serait rien. « Pour l'instant, à ma connaissance, Capcom n'est pas vraiment intéressé, mais je pense personnellement que c'est une possibilité », a-t-il déclaré Dusk Golem sur X.com. « Dans un futur proche, Resident Evil Code Veronica et Zero Remake sortiront, et tous deux mettront en vedette Wesker avec des rôles plus étendus que dans l'original ».

Il essaie cependant d'ajouter de l'eau dans son vin avec une prédiction de son cru : « Nous aurons également un premier aperçu de 'Remake Chris' dans Resident Evil Code Veronica, et le résultat sera probablement exceptionnel. Je pense que l'engouement des fans pour une réinvention de Resident Evil 5 va encore augmenter. Capcom verra ensuite s'il y a finalement un coup ou non à jouer. Voilà mon avis ». Naturellement, il convient de prendre toutes ces informations autour d'un Resident Evil 5 Remake avec de prudentes pincettes en attendant des nouvelles plus concrètes de la part du principal intéressé.

Source : Dusk Golem sur X.com