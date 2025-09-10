Capcom aurait plusieurs remakes de jeux Resident Evil dans les cartons, et un leak relatif aux plans du géant japonais sur ce point risque de diviser.

Après les derniers Remakes des deuxième, troisième et quatrième volet de son iconique licence, on est à peu près certain que Capcom prévoit ensuite de sortir les Remakes de Code Veronica et Resident Evil 0. La progression de leurs développements respectifs reste cependant floue, et il n'est pas totalement exclu que d'autres jeux aient plus tard droit au même traitement. Tel n'est cependant pas le cas pour l'un d'entre eux, d'après un récent leak.

Un Remake de moins à attendre pour la saga Resident Evil ?

Après les excellents Remakes de RE 2 et RE 4, et un résultat un peu plus en demi-teinte pour RE 3, Capcom n'a finalement pas suivi la logique mathématique s'agissant des prochains Remakes estampillés Resident Evil à venir. Selon toute vraisemblance, les futurs revisites d'anciens épisodes de la série seront, dans cet ordre, Code Veronica et RE 0, qui aurait récemment fait l'objet d'un report en interne. D'après Dusk Golem, Code Veronica serait en développement depuis 2022 et sortirait « en avance sur le planning, en raison d'un cycle de développement fluide ».

En parlant de situation en interne, c'est justement encore le fameux Dusk Golem qui se fend d'un nouveau leak à propos des plans de Capcom autour de sa licence horrifique phare. Ainsi, alors qu'on aurait pu attendre le Remake de Resident Evil 5 pour faire suite à celui du quatrième épisode, l'insider vient, tel Chris Redfield dans un certain rocher volcanique géant, donner un gros coup de poing dans les espoirs de ses potentiels fans. Il tiendrait en effet de source « 100% sûre » que Capcom n'a pas donné son feu vert pour réaliser un Remake du cinquième volet, en tout cas à cette heure.

Après le chef d'œuvre qui a transcendé son propre genre qu'était le Resident Evil 4 originel, sa suite directe en compagnie de Chris et Sheva en Afrique n'a malheureusement pas autant marqué les foules. La faute à une histoire un peu bancale, et un gameplay totalement tourné vers l'action, l'horreur étant quasiment inexistante. Le fait que Capcom n'envisage pas pour l'instant de le remettre au goût du jour peut donc se comprendre. Leak oblige, il convient toutefois de prendre cette information avec de prudentes pincettes.

Source : Dusk Golem sur X.com