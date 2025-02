La saga Resident Evil fait à nouveau parler d’elle, et une grande annonce pourrait bientôt tomber. Voici ce que l’on sait pour le moment, et pourquoi cela pourrait réjouir de nombreux fans. Explications.

Les fans de Resident Evil pourraient bientôt redécouvrir Resident Evil 5 et Resident Evil 6 sur consoles next-gen. L’ESRB, l’organisme de classification des jeux vidéo aux États-Unis, vient d’attribuer une nouvelle classification à Resident Evil 5 pour Xbox Series X/S...

Un retour inattendu pour Resident Evil ?

Sorti en 2009 sur PS3, Xbox 360 et PC, Resident Evil 5 avait marqué un tournant dans la saga. Moins axé sur l’horreur et la survie, il mettait surtout en avant l’action et la coopération. Le jeu a déjà connu plusieurs rééditions, notamment en 2016 sur PS4 et Xbox One, puis en 2019 sur Nintendo Switch.

Mais cette nouvelle classification laisse entendre que Capcom prépare peut-être un portage sur les consoles actuelles. Une simple réédition ou une version améliorée ? Difficile à dire pour le moment. Ce n’est pas le seul jeu de la saga à refaire parler de lui. Il y a quelques semaines, RE 6 a lui aussi été classifié pour Xbox Series X/S. Sorti en 2012, il suivait la même logique que son prédécesseur avec encore plus d’action, mais au détriment de l’ambiance horrifique qui faisait le charme des premiers opus.

Avec ces deux nouvelles classifications, tout porte à croire que Capcom pourrait bientôt annoncer leur arrivée sur next-gen. Depuis plusieurs années, Capcom mise sur les remakes des anciens Resident Evil. Après le succès des versions modernisées de RE 2, 3 et 4, l’éditeur avait annoncé en 2023 vouloir poursuivre sur cette lancée. Mais le choix de ces épisodes pourrait diviser.

Alors, RE 5 et Resident Evil 6 pourraient-ils aussi avoir droit à un remake complet ? Pour l’instant, rien n’indique que ce soit le cas. Mais un simple portage pourrait permettre à Capcom de tester l’intérêt du public pour ces épisodes plus orientés action.

Fin de Re:Verse

Pendant ce temps, Capcom a aussi annoncé la fermeture de Re:Verse, le jeu multijoueur lancé en 2021. Faute de succès, les serveurs fermeront définitivement le 29 juin. Ce projet, qui devait offrir une expérience en ligne compétitive dans l’univers de Resident Evil, n’aura donc pas convaincu. Une page se tourne pour Capcom, qui pourrait bien recentrer ses efforts sur des projets plus attendus par les joueurs.

Pour l’instant, Capcom n’a rien confirmé. Mais avec ces nouvelles classifications, tout laisse penser que RE 5 et 6 seront bientôt de retour sur consoles next-gen. Reste à voir s’il s’agira d’un simple portage ou d’une version améliorée. Quoi qu’il en soit, les fans de la saga devraient bientôt en savoir plus.

Source : ESBR