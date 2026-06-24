Cela fait peut-être plusieurs mois que Resident Evil Requiem est disponible, mais une chose est sûre : l’actualité autour de la franchise n’est pas près de ralentir. En effet, alors que les joueurs attendent encore des nouvelles du futur DLC annoncé par Capcom, le Summer Game Fest 2026 nous a également confirmé l’arrivée de Resident Evil Veronica, remake du terriblement sous côté Code Veronica. Et comme nous le savons déjà, il ne s’agira pas du dernier remake à voir le jour… même s’il faut tout de même faire attention à tout ce qui se dit à ce sujet.

La rumeur des remakes de Resident Evil 5 et 6 démentie

Car si vous avez quelque peu traîné sur les réseaux sociaux ces derniers temps, vous aurez probablement vu passer l’information selon laquelle Capcom aurait déjà pour projet de remaker toutes les entrées majeures de la série, Resident Evil 5 et 6 compris, afin de « reconstruire l’histoire et de la relier plus étroitement à Resident Evil Requiem et aux prochains volets ». Une idée qui peut paraître séduisante sur le papier, mais qui serait, à en croire le très bien informé AestheticGamer, purement et simplement fausse.

« Capcom n’a actuellement aucune p*tain d’idée de ce qu’ils veulent faire avec les remakes de Resident Evil 5 et 6, si tant est qu’ils décident un jour de les réaliser », assure l’insider sur ResetEra, en précisant que « pour l’instant, ils ne se sont pas du tout engagés dans cette voie ». « Il n’y a pas de stratégie prévue pour mener jusqu’à Resident Evil Requiem avec les remakes, et ils décideront vraiment de ce qu’ils veulent faire avec les remakes de Resident Evil 5 et 6 s’ils décident un jour de les réaliser. Il n’y a pas de ‘plan d’ensemble’, ils ne voient pas les choses aussi loin ».

La théorie du « plan d’ensemble » elle aussi remise en cause

Vous l’aurez compris donc : à l’heure où sont écrites ces lignes, aucun projet ne semble être au programme pour les deux épisodes les plus décriés de la licence, pour lesquels certains fans estiment qu’un passage par la case remake pourrait être fortement bénéfique. Même si, à titre personnel, AestheticGamer n’écarte pas la possibilité que Resident Evil 5 puisse être refait un jour dans le sens où il estime qu’il est « très probable que la demande des fans augmente après la sortie de Veronica, Zero et RE1 », ce que « Capcom ne pourra pas ignorer ».

« Il n’y a pour l’instant aucun projet de remake pour Resident Evil 5 et 6 », insiste toutefois l’insider, en précisant que seuls « les remakes de Veronica et de Zero s’inscriront dans l’univers de Resident Evil Requiem ». « Mais honnêtement, cela tient davantage au fait qu’ils étaient en développement en même temps que [lui] qu’à un quelconque plan d’ensemble », conclut-il alors. Bref, autant dire qu’il est inutile de s’emballer outre mesure vis-à-vis de tous ces plans réalisés sur la comète, qui semblent davantage tenir de la théorie de fan que d’une réalité pour Capcom.

La suite en 2027

Profitons-en quand même pour souligner que bien qu’AestheticGamer ait mentionné les remakes de Zero et RE1 dans son message, aucun d’eux n’est officiel pour le moment. Seule l’existence de Resident Evil Veronica a été confirmée par Capcom plus tôt ce mois-ci, avec une sortie prévue pour 2027 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Pour le reste, il faudra probablement attendre encore un petit moment, même si tout porte à croire selon l’insider que les sorties des différents remakes pourraient s’enchaîner à un rythme relativement soutenu.

Source : AestheticGamer