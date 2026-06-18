Resident Evil est en train de se transformer avec les remakes, mais tous n'auront pas le droit à ce traitement de faveur visiblement. Un informateurs bien sûr de lui l'affirme à nouveau.

Quels seront les prochains remakes de Resident Evil ? La question reste entière alors que Capcom semble vouloir réécrire l'intégralité de sa légende. Mais si l'on en croit ce que disent certains informateurs plutôt bien au courant de ce qu'il se passe jusqu'à présent, tous les jeux Resident Evil n'auront pas le droit à leur remake. En tout cas, Capcom n'est pas vraiment partant pour certains d'entre eux, et on peut comprendre.

Des remakes pour toutes la licence ?

Sur le papier, un remake est une remise en forme d'un jeu. Une refonte qui lui permet d'améliorer son gameplay, d'ajouter des idées passées à la trappe autrefois, mais surtout de se moderniser. Avec la revisite de ses propres chefs-d'œuvre, Capcom permet à Resident Evil de traverser les époques sans prendre une ride et le studio peut même en réécrire certaines lignes dans la foulée. Plus que jamais, la mythologie de Resident Evil s'est améliorée, affinée, bien que dans les grandes lignes on retrouve évidemment le même ADN.

Capcom a été au bout de son idée, a définitivement transformé sa licence en saga horrifique là où elle avait fait une sortie de piste avec le cinquième et le sixième épisode. Mais les fans espèrent bien que Capcom rectifiera le tir avec de nouveaux remakes, mais si l'on en croit les bruits de couloir, ce n’est définitivement pas prévu dans un avenir proche.

Grace, l'un des nouveaux visages de Resident Evil

Non, certains Resident Evil n'auront pas de remakes dans l'immédiat

Dusk Golem, aussi connu sous le nom de AestheticGamer, a repris la parole à ce sujet sur les réseaux sociaux. L'insider a frappé juste à de très nombreuses reprises ces dernières années et il confirme encore que Resident Evil 5 et 6 ne sont pas des priorités. Selon ses informations, Capcom n'a pas vraiment envie de replonger dedans, et préfèrerait même s'occuper de Revelations avant ça. S'il reste intimement convaincu que tous les jeux principaux finiront par y passer pour se rattacher une bonne fois pour toutes à RE Requiem, pour répondre à la demande de certains fans, les informations qu'il a pour le moment disent complètement le contraire. Les prochains remakes seront selon lui Resident Evil 0, qui succédera à RE Veronica et peut-être même un retour du premier jeu, bien que rien ne soit validé.

Des jeux trop difficiles a réadapter ?

On ne peut pas vraiment en vouloir à Capcom de ne pas vouloir se pencher de nouveau sur Resident Evil 5 & 6. Les deux jeux sont considérés comme les plus médiocres des jeux principaux, et certains fans ne sont même pas surpris que personne ne veulent se coltiner Resident Evil 6 par exemple. Pourtant, les deux se sont très bien vendus à l'époque. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les fans voudraient bien des remakes, pour leur offrir une seconde chance en quelque sorte.

Cependant, au vu de la direction prise par les récents remakes, mais aussi la suite de la licence, c'est une entreprise très difficile tant Resident Evil 5 & 6 paraissent encore plus à côté de la plaque que par le passé. Il ne faut jamais dire jamais, mais sur le papier, effectivement, un remake de Resident Evil Revelations, et même Revelations 2, aurait plus de sens et serait bien plus ancré dans la direction actuelle de la série.