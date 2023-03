Depuis quelques années, Capcom s'est lancée dans les remakes. Evidemment, Resident Evil, sa franchise phare, ne pouvait y échapper. Celui du premier jeu est déjà vieux. En revanche, il aura fallu attendre 2019 pour que l'épisode 2 ait le droit au sien. S'en sont suivis les remakes du 3 en 2023, puis celui du 4 cette année. Ce dernier est disponible depuis déjà une semaine. Une durée largement suffisantes pour que les gamers aient le temps de retourner ce Resident Evil 4 nouvelle version. Alors forcément, cela devait aboutir à des découvertes intéressantes. Il s'agit souvent de détails ou d'easter-eggs sympathiques, mais ça va parfois plus loin.

Un boss pas si robuste dans Resident Evil 4

Par chance ou grâce à leur ingéniosité, les joueurs sont parfois capables de prouesses surprenantes. Certains se sont ainsi rendu compte qu'il était possible d'esquiver tout la phase de survie dans le village ! Découvrez comment dans notre article dédié. Autant dire que quand on débute sur Resident Evil 4, ce n'est pas anodin. En effet, ce passage peut s'avérer très ardu. C'est également le cas des autres échauffourées. Les combats de boss, en particulier, peuvent donner du fil à retordre aux joueurs, surtout dans les modes de difficulté supérieurs.

À la fin de la seconde partie du remake, le château, il faut notamment faire face à Ramon Salazar. Pas forcément impressionnant au premier coup d'œil avec son apparence de grand-mère, le bougre est pourtant tenace. Comme d'habitude, il faut viser un point faible précis pour le blesser. En l'occurrence, il s'agit du petit corps qui sort de la bouche de l'énorme créature. Mais avez-vous essayé de faire cela avec des œufs ? "Une idée stupide", pensez-vous ? La streameuse Larxa, qui compte 46 000 followers sur Twitch, a tenté sa chance. Spoiler alert : elle a vaincu Salazar en lui jetant deux œufs dorés à la figure, en difficulté Hardcore. Un œuf infligerait en effet 70% de dégâts, rien que ça. La preuve en images :

La solution était sous votre nez !

Maintenant que vous avez vu de quoi étaient capables les œufs dans Resident Evil 4 Remake, vous allez probablement prendre en chasse chaque poule du jeu. Ne le faites pas. La technique ne marche pas sur les autres boss, et il y a une explication (plus ou moins) logique. En fait, la possibilité de tuer Salazar à coup d'œufs vient d'un easter-egg, c'est le cas de le dire. Un peu plus tôt dans le jeu, une quête secondaire vous invite ainsi à vous rendre dans la salle du trône. Là, vous devez abîmer le portait de Ramon, mais vous remarquez vite que les coups de couteau et les balles sont inutiles. Et pour cause, vous devez ramasser un œuf pondu par l'une des poules présentes sur les lieux. Ensuite, il suffit de le balancer sur le portrait. Capcom vous avez prévenu, et vous n'aviez rien vu !

Cette quête porte d'ailleurs bien son nom, puisqu'elle s'intitule "La disgrâce de la famille Salazar". Autre indice qui aurait pu vous mettre la puce à l'oreille : la salle renferme un œuf doré, dans un meuble qu'il est difficile d'ouvrir. Comme si Ramon Salazar n'étaient pas adepte d'omelettes et de mort prématurée. Pour l'anecdote, la streameuse Larxa avait déjà fait parler d'elle le mois dernier. Elle était alors parvenue à vaincre le boss final d'Elden Ring, uniquement avec des commandes vocales !