Le jour J approche à grands pas pour Resident Evil 4 Remake. Le survival-horror, très porté sur l'action, de Capcom tient à le faire savoir et s'adapte au marché asiatique avec une vidéo comique. Après la version LEGO, vous n'allez pas reconnaître RE4 Remake.

Resident Evil 4 Remake : de l'horreur avec un arc-en-ciel

Si vous avez retourné la démo de Resident Evil 4 Remake dans tous les sens, y compris avec le mode caché, il est temps de patienter jusqu'au lancement. Une sortie qui aura lieu ce vendredi 24 mars 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Même si la franchise Resident Evil, et cet épisode tout particulièrement, jouissent d'une aura mondiale, la promotion reste une obligation pour faire parler du jeu le plus possible. Et pour le coup, les joueurs asiatiques devraient s'en rappeler.

L'éditeur/développeur japonais vient de diffuser un spot publicitaire d'animation à l'opposé total de ce qu'est la licence créée par Shinji Mikami. Pas de graphismes réalistes et gore, mais bien une direction qui renvoie aux vieux dessins animés et pour cause. Le studio Nippon Animation (Heidi, Un chien des Flandres...) s'est attelé à cette vidéo de Resident Evil 4 Remake dans laquelle on voit Leon, Ashley et certains ennemis du titre, en pleine campagne, qui cherchent à s'en prendre à l'agent spécial qui ne comprend pas ce qu'il lui arrive.

À la vue du sous-titre « Leon et le mystérieux village - épisode 1 », cette vidéo devrait être suivie par d'autres spots publicitaires dans la même veine. Quelque chose de coloré, d'optimiste, même quand notre héros passe l'arme à gauche.

Crédits : Capcom Asia.

Les moddeurs ont déjà frappé

Resident Evil 4 Remake n'est pas officiellement sorti, mais sa démo, si. Et bien qu'elle soit courte, cela n'a pas empêché les moddeurs de la détourner pour des choses tout aussi surréalistes que la vidéo ci-dessous. Une pelletée de mods sont téléchargeables sur PC pour jouer avec un Leon tout nu, Dante de Devil May Cry ou affronter Leatherface de Massacre à la Tronçonneuse voire Shrek qui se substituent tous deux au Dr. Salvador (L'Homme à la Tronçonneuse).

Étant donné les retours, le destin de Resident Evil 4 Remake semble tout tracé et a de fortes chances d'être l'un des volets les plus vendus. D'autant que Capcom aurait déjà des plans pour monétiser davantage son bébé et relancer les ventes. Comme expliqué dans notre test, les DLC « Separate Ways » et « Assignment Ada » ont été supprimés.

On aurait pu voir le coup arriver puisqu'après des mois et années de promotion, les développeurs ne les ont jamais mentionnés. Faut-il faire une croix définitive dessus ? D'après une rumeur, qui pourrait être une spéculation au regard de la source, ces DLC pourraient sortir ultérieurement. Dès cette année ? Dans 1 an, 2 ans ? Les cartes sont entre les mains de Capcom. Les équipes travaillent actuellement sur le mode PSVR 2 qui sera entièrement gratuit. Malheureusement, aucune idée du temps nécessaire pour qu'il voit le jour...