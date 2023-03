Si la démo déçoit, notamment sur PS5, Resident Evil 4 Remake reste l’un des jeux les plus attendus de ce mois de mars 2023. Avec son gameplay totalement revisité, son importante refonte graphique et artistique ainsi que de nombreuses de nouveautés annoncées, le jeu de Capcom souhaite nous sortir le grand jeu. Mais en attendant la fin du mois, les développeurs nous ont offert de quoi patienter, une démo qui cache de nombreux secrets.

La démo de Resident Evil 4 Remake nous réserve de nouvelles surprises

Il y a peu, nous vous parlions du mode caché de cette fameuse démo de Resident Evil 4 Remake. Une difficulté extrême que seuls les plus téméraires tenteront en attendant le jeu final. Dans ce mode de jeu, les ennemis sont plus redoutables que jamais, plus nombreux et change également de placement pour nous surprendre. En prime, le fameux Dr Salvador (l’homme à la tronçonneuse) est boosté et équipé d’une arme enflammée cette fois.

Un défi de taille qu’il n’était jusqu’ici possible de débloquer qu’en terminant la démo une première fois sans trop savoir s’il y avait des pré-requis (les diverses expériences des joueurs divergent). Mais il y a peu, un autre secret a été découvert. Un code caché qui permet en effet de débloquer le fameux mode hardcore dès le départ. Une méthode très old school qui nous rappelle la bonne époque (on ne rajeunit pas).

Pour cela il suffit alors de se rendre sur le menu principal, de mettre en surbrillance le menu Histoire puis de faire les manipulations suivantes :

Code PS5 / PS4 : maintenez L1 et R1 et appuyez sur haut, gauche, bas, droite, Carré, Triangle, Rond, Croix et Croix.

: maintenez L1 et R1 et appuyez sur haut, gauche, bas, droite, Carré, Triangle, Rond, Croix et Croix. Code Xbox Series : maintenez LB et RB et appuyez sur haut, gauche, bas, droite, X, Y, B, A , A.

Une fois fait, le mode de difficulté extrême, Chainsaw Man, apparaît lors du lancement d’une nouvelle partie. Ce mode de jeu serait visiblement exclusif à la démo, même si l’on peut imaginer qu’une difficulté similaire devrait être de la partie dans le jeu final.

Resident Evil 4 Remake est attendu sur PS5, Xbox Series, PC et PS4 le 24 mars prochain.