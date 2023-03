Les fans de la franchise et les amateurs de survival horror l’attendent de pied ferme, Resident Evil 4 Remake sortira sur PS5, Xbox Series et PC d’ici le 24 mars 2023. Une revisite du jeu culte de 2005 que Capcom compte bien chouchouter avant même sa sortie.

Après plusieurs présentations, l’annonce d’une démo qui devrait prochainement débarquer sur consoles et PC, et un nouvel événement de programmé pour bientôt, On pensait que Resident Evil 4 Remake nous avait d’ores et déjà tout fait. Mais visiblement non puisque pour continuer à faire monter la sauce, Capcom a décidé de mettre en ligne un jeu gratuit, Baby Eagle is Missing.

Resident Evil 4 nous offre un petit jeu gratuit avant sa sortie

Ce Baby Eagle is Missing est plus exactement un préquel qui prend la forme d’un petit puzzlegame ARG (pour réalité intégrée), accessible via n'importe quel navigateur internet. On y incarne un agent enquêtant sur les événements précédents les faits relatés dans Resident Evil 4 Remake. En se servant d'indices et de notre sens de l’observation, nous sommes donc invités à localiser les ravisseurs d’Ashley, la fille du président que l’on doit secourir dans le jeu principal, et à lever le voile sur l’identité des fameux kidnappeurs.

De quoi patienter jusqu'à la sortie de la démo

Si ce petit jeu totalement gratuit vous intéresse, vous pouvez dès maintenant l'essayer à cette adresse. Ce dernier est mis à jour chaque jour et développe son intrigue petit à petit.

En plus de faire office de préquel à Resident Evil 4 Remake, il se pourrait que cette petite expérience serve également de compte à rebours jusqu’au 9 mars prochain, date à laquelle Capcom tiendra un nouvel événement en ligne. Resident Evil 4 Remake y sera bien entendu présent, aux côtés d'autres jeux comme Exoprimal, le prochain MegaMan et très certainement Street Fighter 6. En plus d’une ultime présentation du jeu, on peut d’ores et déjà s’attendre à l’annonce de la date de la démo, voire même à son lancement avec effet immédiat, comme l’éditeur l’a déjà fait par le passé. Mais ça, nous ne pourrons en avoir le cœur net qu’à partir de 23h30 chez nous le 9 mars.