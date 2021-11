Dans le jargon, Resident Evil 4 Remake est ce qu’on appelle un secret de polichinelle. Tout le monde le sait et il ne reste plus qu’à Capcom d’officialiser son existence. Mais même si les joueurs qui se maintiennent informés savent que le jeu existe, ils n’ont pour l’instant pas vu à quoi il ressemblera. C’est pourquoi la chose dont il est question aujourd’hui a de quoi attirer l’attention.

Il se pourrait qu’un des doubleurs de Resident Evil 4 Remake ait fait fuiter un artwork confidentiel du jeu. Comme le rapporte le site VGC, cette fuite serait l’œuvre de DC Douglas, la voix américaine d’Albert Wesker. Ce dernier aurait en effet envoyé l’artwork en question à plusieurs fans via message direct sur Twitter.

S’il a également demandé à ces mêmes fans de ne pas diffuser publiquement cette image, son souhait n’a clairement pas été respecté. Cet artwork, relayé par le twittos "BewareCreepyVAs" montre apparemment Wesker tel qu’il apparaîtra dans Resident Evil 4 Remake. Et plus particulièrement dans le mode Separate Ways mettant en scène Ada Wong.

Fuiter n’est pas jouer

Dans un second tweet, BewareCreepyVAs présente un extrait de conversation privée entre DC Douglas et un twittos. Dans ce dernier, le comédien de doublage implore de ne pas partager cet artwork car il "pourrait être poursuivi en justice" (par Capcom). Ce qui montre qu’il avait conscience de ne pas respecter l’accord de confidentialité qui le lie à Capcom.

Mais malgré cela, il indique également que d’après le document fourni par Capcom, Wesker a 43 ans dans Resident Evil 4 Remake (il était âgé de 38 ans pendant les événements de Raccoon City).

Des suites de la diffusion sur les réseaux sociaux de cet artwork, DC Douglas a supprimé son compte Twitter. Et sur sa page Facebook officielle, il affirme qu’il n’est actuellement pas sous contrat avec Capcom. Il ajoute également qu’il ne commentera plus de rumeurs concernant Resident Evil 4.

Resident Evil 4 Remake n’existe pas, officiellement

Capcom n’a pas commenté cette fuite à l’heure où sont écrites ces lignes. Et il paraît probable qu’il ne le fasse pas. L’attitude de DC Douglas quand l’image a commencé à tourner sur Twitter pousse cependant à croire que l’artwork est authentique.

Pour rappel, des rumeurs font état du développement de Resident Evil 4 Remake depuis plus d’un an. Selon une rumeur datant du début de cette année, Capcom a rapatrié le développement du jeu en interne. À l’origine, ce remake devait être développé par M-Two, studio derrière le remake de Resident Evil 3. Des désaccords entre Capcom et son sous-traitant auraient cependant bouleversé les plans.

Capcom n’a pour l’instant pas annoncé officiellement Resident Evil 4 Remake. Et rien ne permet pour l’instant de dire quand il le fera.

Que vous inspire cette fuite concernant Resident Evil 4 Remake ? Vous semble-t-elle crédible ? Si oui, que dites-vous de cet artwork ? Qu’attendez-vous de cet énième remake ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.