C’est l’heure du bilan pour Capcom qui se félicite d’avoir eu une année 2022 record qui aurait même surpassé les ventes de 2021 de plusieurs millions d’unités. Monster Hunter Rise, son extension Sunbreak, Devil May Cry 5 ou encore Street Fighter 5 et Monster Hunter Iceborne ont encore cartonné cette année. Mais Resident Evil 4 Remake pourrait bientôt tout faire exploser.

Tous les voyants sont au vert pour Capcom

Sur le dernier exercice, de mars à décembre 2022, l’éditeur déclare avoir écoulé près de 30 millions de jeux, là où en 2022, il en avait vendu environ 25 millions. Un très joli record pour la firme japonaise, qui affirme que Monster Hunter Rise, récemment sorti sur PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One, n’y est pas pour rien. Le jeu s’est en effet vendu à plus de 2,75 millions d'exemplaires lors de ces neuf derniers mois et devrait très largement profiter de sa ressortie dans les mois qui viennent. Au total, Monster Hunter Rise s’est écoulé à plus de 12 millions d'exemplaires aux dernières nouvelles. Devil May Cry 5 s’est quant à lui vendu à plus d’1,45 million d’unités, 1,35 million pour Resident Evil 3 Remake et environ 750 000 (chacun) pour Monster Hunter World Iceborne et Street Fighter 5.

Fier de ses résultats, Capcom mise très gros pour la suite et pense même qu'il pulvérisera tous les records en atteignant plus de 40 millions de jeux vendus avant la fin de l’exercice en cours qui prendra fin en mars. Un objectif colossal, mais atteignable selon l’éditeur puisqu’un jeu pourrait tout changer : Resident Evil 4 Remake.

Resident Evil 4 Remake, le carton assuré ? Capcom a mis le paquet

En plus de massivement capitaliser avec ses autres licences, comme Monster Hunter Rise cité plus haut, Capcom mise surtout très gros sur le remake de Resident Evil 4 à venir le 24 mars prochain. Ce remake, très attendu par les fans, pourrait en effet créer l’événement selon Capcom.

Il faut dire aussi que l’éditeur semble avoir tout donné pour offrir une seconde jeunesse à l’un de ses jeux les plus cultes. Si à l’époque Resident Evil 4 était une petite révolution pour le genre, et surtout pour la franchise, le remake de 2023 devrait frapper encore plus fort.

Comme pour Resident Evil 2 Remake, Capcom a entièrement revu son jeu. Les graphismes profiteront des dernières technologies maison et le gameplay sera entièrement retapé. Comme nous l'avions relevé lors de notre preview, un bon nombre de mécaniques devraient faire peau neuve, notamment les combats au corps-à-corps, l’infiltration et les interactions avec l’environnement.

Le jeu s’annonce également bien plus flippant que l’original, la direction artistique a jusqu’ici été présentée comme étant bien plus sombre et réaliste, tandis que de nombreux événements terrifiants et inédits pourraient nous surprendre. En témoigne l’apparition des premiers ennemis qui a entièrement été repensée. Mais le jeu devrait aussi nous réserver plusieurs surprises.

Si des lieux emblématiques seront bien évidemment de retour, quitte à diviser les joueurs, Capcom affirme que toutes les zones ont été repensées pour permettre aux fans de redécouvrir le jeu sous un nouveau jour. Un personnage iconique de la licence pourrait également venir faire un retour fracassant là où on ne l’attendait pas.

Resident Evil 4 Remake, en plus de surfer sur son aura, pourrait également profiter du retour en force du genre survival horror lancé avec The Callisto Protocol et l’excellent Dead Space Remake.

Le fait est que Capcom ne manque pas d’assurance avec son Resident Evil 4 Remake, ce qui peut également être une très bonne chose puisque cela suggère qu’il a confiance en ce qu’il va proposer. Il se pourrait donc bien que Resident Evil 4 Remake vienne casser la baraque à sa sortie et fasse autant de bruit que l’original en 2004. Affaire à suivre.

Et vous, vous l’attendez ce Resident Evil 4 Remake ?