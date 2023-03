Si l'on en croit les propos du producteur Yokiashi Hirobayashi, vous n'êtes pas prêts pour Resident Evil 4 Remake et vous devriez être surpris. En bien ou en mal ?

C'est une certitude, Resident Evil 4 Remake sera une version très complète de l'original mais prendra aussi des libertés pour élever le jeu. Comme remarqué à plusieurs reprises, y compris dans notre preview vidéo, l'aspect horreur semble plus présent à divers égards. D'un point de vue gameplay, c'est également bien plus souple avec des mécaniques affinées comme l'utilisation du couteau qui diffère réellement de la version 2005, mais aussi des autres jeux RE.

Ce mélange de fraîcheur et de nouveautés est bien sûr voulu par les développeurs qui, selon le producteur Yokiashi Hirobayashi, cherche à « trahir les attentes des joueurs ».

Nous voulons que le jeu soit nouveau et familier à la fois. Notre objectif de « trahir » vos attentes de la meilleure façon possible, tout en respectant évidemment l'esprit de l'original. Les commandes sont similaires à celles des récents remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3. Nous avons également fait en sorte de reproduire les sensations du jeu original en repartant de zéro pour le level design et le comportement des ennemis. Il a fallu beaucoup d'essais et d'erreurs pour trouver le bon équilibre, comme à l'époque.