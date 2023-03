Capcom doit se frotter les mains au vu de la réception de Resident Evil 4 Remake. Du côté de la presse, les tests sont dithyrambiques et permettent au jeu de se placer comme un candidat sérieux au GOTY 2023. Les joueurs, eux, montrent tout simplement leur excitation en jouant sans compter leurs heures. Il faut dire que Capcom n'a pas fait les choses à moitié pour ce remake, comme ce fut le cas pour celui de Resident Evil 2 en janvier 2019. À l'époque, Resident Evil 4 avait bluffé le public pour de nombreuses raisons, notamment pour son souci du détail. Cette version remaniée arrive une nouvelle fois à surprendre. La communauté vient de découvrir qu'un moment culte de l'aventure pouvait être complètement évité.

Un seul tir nécessaire pour sauter un des pires passages du jeu

Ne vous inquiétez, les lignes qui suivent ne spoilent en rien l'intrigue de Resident Evil 4 Remake. Dans le jeu, lorsque Leon S. Kennedy arrive sur la place centrale du village, il doit faire face à de très nombreux ennemis. Même s'il est possible de se faire discret pour éliminer quelques adversaires, cela tourne rapidement au chaos. À ce moment-là, tout l'arsenal (bien maigre à ce stade) à disposition est nécessaire, notamment le fusil à pompe récupéré dans une maison. Une scène assez culte, car elle représente un pic de difficulté surprenant pour un début d'aventure. Le sympathique homme masqué qui veut découper Leon à la tronçonneuse contribue aussi à faire de cette séquence un passage mémorable.

Notez bien que le but n'est pas d'éliminer tous les ennemis, mais de survivre assez longtemps pour que la cloche du village sonne et les attirent tous hors de la zone. Ce détail a donné une idée à certains joueurs : tirer eux-mêmes sur la cloche. Et cela fonctionne ! En se positionnant à l'étage d'une maison et en tirant dessus au sniper, la séquence prend immédiatement fin. Évidemment, pour posséder l'équipement nécessaire à ce stade du jeu, il faut déjà avoir terminé Resident Evil 4 Remake une première fois afin de lancer une New Game+.

Encore des secrets à découvrir dans Resident Evil 4 Remake ?

Cette astuce servira très certainement aux joueurs qui vont se lancer dans un speedrun. Ceux qui veulent simplement éviter ce moment compliqué devraient aussi en bénéficier. Resident Evil 4 Remake semble cacher de nombreux secrets. De nouveaux secrets surtout, preuve que Capcom ne propose pas une simple copie de la version originale du jeu. La communauté arrivera sûrement à en dénicher d'autres dans les semaines à venir. Le DLC très attendu d'Ada Wong, intitulé Separate Ways, en cachera-t-il aussi ? Sa sortie suffirait à combler le public et la bonne nouvelle, c'est que cela semble se concrétiser.