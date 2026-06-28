Resident Evil 4 Remake est maintenant jouable en multijoueur gratuitement grâce à un fan qui a fait un travail monstrueux. Mais ce n'est pas disponible pour tous les joueurs malheureusement.

Nos moddeurs ont du talent, c'est indéniable. Lorsqu'un jeu sort, notamment sur PC, il est rapidement assailli de mods gratuits. Resident Evil 4 Remake n'a pas dérogé à la règle et l'on a pu en voir apparaître des dizaines dès son lancement. Mais il aura fallu attendre de très longs mois pour que l'un d'eux ne finisse par réaliser le rêve de beaucoup de joueurs : la possibilité de faire le jeu en coopération.

Resident Evil 4 Remake est maintenant jouable gratuitement en multi sur PC

Resident Evil 5 et Resident Evil 6, mais aussi Révélations 2, nous ont bien prouvé que la coopération était possible dans la licence. Si ce ne sont certainement pas les plus appréciés de la franchise, ils ont toutefois rencontré un certain succès et ont surtout permis à des millions de joueurs de jouer avec leurs amis, et ça, ça n'a pas de prix. Un fan a donc pensé qu'il pouvait en être de même pour Resident Evil 4 Remake, même si le jeu n'a pas été conçu pour à l'origine.

Avec le mode multijoueur gratuit que vous pouvez retrouver sur Nexusmods, il est ainsi possible de jouer en coopération en incarnant différents personnages de la licence comme Ashley ou encore Albert Wesker. Au diable la cohérence, ici on est surtout là pour partager l'expérience entre amis. Ce mod permet de faire la campagne entière en duo et il est même compatible avec d'autres mods si vous le souhaitez.

Le créateur met toutefois en garde concernant de potentiels ralentissements. Le mod multi de Resident Evil 4 Remake est en phase de test et nécessite encore pas mal de travail du côté de la stabilité. Des ralentissements peuvent en effet avoir lieu lorsque le système synchronise les nouvelles zones entre les joueurs, l'ajout de mods supplémentaires peut dans ce cas ralentir davantage le processus. Vous pouvez dans tous les cas tester le mod par vous-même puisque c'est totalement gratuit. Bien entendu, ce mod n'est disponible que pour la version PC.