Ce n'était pas vraiment une surprise mais la conférence Capcom du Summer Game Fest fut l'occasion d'en voir plus sur le très (très) attendu Resident Evil 4 Remake.

Resident Evil 4 Remake se montre donc enfin sous nos yeux ébahis. Comme prévu, outre le remake visuel évident, cette nouvelle version du titre de Capcom propose une histoire réécrite et de nouvelles mécaniques pour mieux correspondre aux attentes d'un jeu en 2023.

Du neuf avec du vieux pour Resident Evil 4 Remake

Edvin Edso, producteur de Capcom avait d'ailleurs déclaré au début du mois de juin :

Cette fois, nous développons le jeu dans l'optique de proposer un niveau de qualité exceptionnelle à la hauteur de ce que l'on peut attendre d'un survival horror en 2023, tout en préservant l'essence du jeu original.

Pour mémoire le jeu met en scène Léon Kennedy qui doit sauver Ashley Graham, la fille du Président des États-Unis d'Amérique, qui est détenue dans un village isolé en Espagne. Le jeu avait reçu un très bon accueil à l'époque de sa sortie en 2005 malgré le coté un poil plus bourrin que la moyenne des autres épisodes.

Un beau travail de refonte graphique

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, un beau travail a été réalisé sur les divers effets visuels aussi bien au niveau des visages (notamment celui de Léon) que les différents effets volumétriques (lumière, brouillard dans la forêt, etc). Comme pour les remakes précédents, on sent que Capcom ne s'est pas moqué du monde.

Bref, Resident Evil 4 Remake sera disponible dès le 24 mars 2023 sur PS5, Xbox Series X|S ainsi que sur nos PC (via Steam).