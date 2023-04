Le carton total de Resident Evil 4 Remake se confirme de jour en jour. Depuis la sortie, le jeu s'est écoulé à plus de 4 millions d'exemplaires, des chiffres tous frais en provenance de Capcom. Un succès indéniable qui devrait se poursuivre, d'autant qu'un mode très apprécié des fans fait son entrée dès aujourd'hui. Focus en images et vidéo.

Resident Evil 4 Remake accueille le mode gratuit Mercenaries

Ça y est ! C'est le moment de vous défouler à tout va et de montrer que vous maîtrisez parfaitement le gameplay de Resident Evil 4 Remake, ainsi que ses environnements. Comme prévu par l'éditeur / développeur, le DLC Mercenaries arrive gratuitement dès aujourd'hui pour tous les possesseurs du jeu. Un mode très prisé par la communauté RE qui était pourtant absent du lancement.

Dans ce dernier, il n'est nullement question de résoudre des énigmes, venir au secours du boulet Ashley ou de flipper, sauf pour sa survie et sa performance. Car oui, dans le mode Mercenaries, tout est basé sur votre capacité à résister aux assauts d'hordes d'ennemis afin de réaliser le meilleur score possible en les éliminant un par un. Il faudra donc être rapide et efficace, mais des orbes verts dispersés sur la carte pourront être récupérés pour gagner du temps bonus. Mais ce n'est pas l'unique moyen de déjouer le chrono.

En activant le mode « Massacre », les compétences initiales, la puissance des attaques et la vitesse de Leon sont décuplées temporairement. Dans cette configuration, vaincre les Ganados et autres monstruosités - qui seront de plus en plus féroces - permet de grapiller encore des secondes précieuses qui augmenteront votre score final, et par conséquent, vos récompenses. Des losanges jaunes, équivalents aux orbes verts, sont également un outil pour empêcher le compte à rebours d'atteindre zéro. « Le mode massacre s’accumule avec le temps en éliminant des ennemis et en parant des attaques » précise Capcom.

Du contenu encore à venir

Le mode Mercenaries est le premier DLC gratuit de Resident Evil 4 Remake. À une date encore indéterminée, il y aura également la mise à jour PSVR 2. Un ajout qui sera disponible gratuitement et qui permettra logiquement de parcourir l'ensemble de RE4 Remake en VR. Sans oublier cette rumeur / spéculation sur une potentielle arrivée des contenus d'Ada, Seperate Ways et Assigment Ada, en tant que contenus additionnels. Gratuits ou payants ? Allez savoir, mais déjà, il va falloir qu'ils existent. Si les équipes ne se sont pas encore penchées sur la question, ça pourrait se compliquer.

Lily Gao, l'actrice qui incarne Ada, a en effet été victime d'une vague de haine sans précédent. Un acharnement de certains joueurs qui a obligé l'interprète à s'écarter des réseaux sociaux. Avec une telle expérience, est-ce qu'elle acceptera de revenir pour prêter sa voix, tout en sachant que la toxicité pourrait frapper à nouveau ? Rien n'est moins sûr.

Si Resident Evil 4 Remake est une réussite et qu'il se bonifiera même avec le temps, d'un point de vue stabilité, ce n'est pas tout à fait ça. Sur Steam, un méchant bug peut effacer votre sauvegarde. Un autre souci, identifié et pris au sérieux par Capcom peut également bloquer toute progression. Le point positif, c'est que les développeurs sont sur le coup pour y remédier.