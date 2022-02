C'est un peu ce que l'on pourrait nommer un secret de Polichinelle : Le remake de Resident Evil 4. Entre les fuites et les bruits de couloir, il y a tout de même de forte de chance d'y avoir le droit un jour. Et ce n'est pas la nouvelle rumeur du jour qui va changer la don

D'après une récente information du site Fanbyte et son journaliste Imran Khan, Resident Evil 4 Remake serait bel et bien en développement et pourrait être révélé cette année et peut être même début 2022.

Un remake moins fidèle à l'original et plus horrifique

Toujours d'après Khan, ce remake ne serait pas une adaptation pure et simple scène par scène. Il y aurait notamment des modifications dans le scénario ce qui éloignerait le titre de l'œuvre originale. Au sein des changements, il y aurait des rôles secondaires plus importants qu'avant avec plus de temps à l'écran.

Khan parle ensuite de l'introduction dans le village, qui se déroule désormais de nuit pour rendre la chose plus "intense" et effrayante. Capcom souhaiterait vraiment rendre le jeu plus effrayant et ajuster le ton du remake en s'inspirant des démos abandonnées de Resident Evil 4.

Un choix judicieux ?

Ce choix n'est pas anodin quand on sait justement que le manque d'horreur avait été critiqué à l'époque de la sortie. Clairement plus tourné vers l'action, de nombreux fans avaient regretté que la licence s'éloigne petit à petit d'une partie de son charme originel.

Très clairement si c'est effectivement le choix de Capcom, ces changements vont évidemment faire parler d'eux. En bien... ou en mal !

Si la rumeur est fondée, que pensez-vous du choix de Capcom de rendre le jeu plus effrayant?