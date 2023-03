Resident Evil 4 Remake sort dans moins d’une semaine, mais de nombreuses copies sont d’ores et déjà dans la nature. Officiellement pourtant, seule une démo gratuite est actuellement disponible. D’ailleurs, cette dernière divise encore les joueurs. En parallèle, de nouvelles rumeurs concernant du contenu coupé au montage viennent de refaire surface.

Déjà un DLC pour Resident Evil 4 Remake ?

On sort les pincettes et on enfile sa combinaison de protection comme à chaque fois que l’on traite des rumeurs. Les bruits courent en effet que Resident Evil 4 Remake ne serait pas complet et qu’un DLC serait déjà prévu pour boucher les trous.

Si le mode Mercenaires a bien été confirmé et arrivera peu après la sortie du jeu, c’est surtout les modes de jeu avec Ada Wong qui sont ici visés puisque absents de ce remake. Si la belle sera bien présente dans le jeu, sa campagne Separate Ways et son mode Assignment : Ada ne le sont absolument pas.

D’après plusieurs informateurs, dont Dusk Golem qui a pris la parole sur ResetEra et à qui l'on doit déjà plusieurs informations solides (mais aussi quelques ratés disons-le), Capcom préparerait donc un DLC comprenant au moins la campagne secondaire Separate Ways. Cette dernière serait apparemment plus longue et plus étoffée que l’originale et nous permettrait donc d’incarner la fameuse Ada Wong. Mais pour le moment, rien n’a été confirmé du côté de Capcom.

C'est une chouette nouvelle en soi, mais ce qui risque de ne pas plaire, c'est surtout le fait que cette campagne bonus (et le mode de jeu Assignment : Ada d'ailleurs) était incluse d’office dans toutes les versions de Resident Evil 4 apparues après la sortie du jeu sur Gamecube. Le mode se débloquait une fois la campagne de Léon terminée. Separate Ways permettait d’avoir un point de vue différent sur l’intrigue et levait le voile sur plusieurs zones d’ombre du scénario principal. Alors, bien que l'on ne sache pas si les rumeurs disent vrai, ça risque de décevoir les fans. D'ailleurs, si DLC il y a, rien ne nous dis que ce dernier sera payant. Il pourrait tout à fait débarquer plus tard dans une mise à jour gratuite à l'instar du mode Mercenaires et du mode PSVR 2, actuellement en développement.

Resident Evil 4 Remake débarquera le 24 mars prochain sur PS5, Xbox Series, PC et PS4.