Capcom s’apprête à tirer sa prochaine grosse cartouche dans quelques jours. Resident Evil 4 Remake est peut-être déjà dans la nature pour certains, mais pour d’autres, il faudra attendre la fin du mois de mars pour pouvoir mettre la main dessus.

En attendant, les fans s’en donnent à cœur joie avec la démo. Bien que cette dernière divise grandement, les joueurs se bousculent pour s’y essayer et d’autres la trafique déjà. Alors oui l'ambiance est totalement détruite, mais c’est aussi très drôle.

La démo de RE 4 Remake et ses mods ridicules, mais très drôles

Après un speedrun de quelques minutes, la démo Chainsaw Man de Resident Evil 4 Remake est le terrain fertile de tout un tas de moddeurs en herbe. Et si certains tentent d’en repousser les limites pour la rendre interminable et faire durer le plaisir, d'autres au contraire ont décidez de littéralement détruire la démo. Les idées farfelu sont nombreuses, notamment celle de ridiculiser Leon, ou de transformer le gros vilain de cette démo (l’homme à la tronçonneuse) en… Shrek (oui encore lui). On vous en présente une petite sélection.

Resident Evil Village dans Resident Evil 4 Remake...

On commence par un moddeur qui a eu l'idée de reprendre ce qui avait déjà été fait sur Resident Evil Village en collant une tête géante de bébé (Rose dans RE Village) sur Leon. Le résultat est tout aussi dérangeant (et marrant) que sur Chris à l'époque. Leon se retrouve ici avec une tête énorme, les yeux écarquillés sans aucune expression. Un gros bébé rondouillard un peu angoissant.

Ce regard aspire les âmes - mod par JTeghius Kittius

Leon change de sexe

Énormément de mods viennent modifier ce pauvre Leon S.Kennedy. Après le bébé, le protagoniste principal de ce Resident Evil 4 Remake peut devenir… une femme.

Un mod permet en effet aux joueurs d'incarner une version féminine de Leon qui conserve toutefois les trait du héros de Capcom. D'autres sont allés encore plus loin et ont carrément remplacé Leon par un personnage féminin, comme Ahri Popstar, un personnage de League of Legends affublé d'un de ses skins, ou encore Mihono Bourbon, héroïne du manga Umamusume . Oui, on n'arrête pas le progrès n'est-ce pas ?

Leon devient une héroïne - mod par Wheezer123

Quand le héros met le paquet... dans tous les sens du terme

Et s'il ne change pas de sexe, Leon se met alors en valeur, peut-être un peu trop. Plusieurs mods (du même moddeur d'ailleurs) font en sorte que le héros ténébreux de Capcom se transforme en véritable Chippendale. Ça commence doucement en le mettant torse-nu sous son manteau, puis sans manteau du tout et enfin... complètement nu (on vous laisse chercher le lien PEGI 18 cette fois), ou en string (même chose). Il existe même des variantes qui laissent apparaitre un string avec un tatouage en bas du dos, mettent Leon en slip, etc... La grande classe pour affronter les hordes d'infectés et les monstres horribles de ce Resident Evil 4 Remake ? Pour ce qui est d'être protégé, on repassera.

Oui un peu, mais il fait chaud en Espagne aussi - mod par RT134

Que s'est-il passé après Raccoon City Leon ?

Massacre à la Tronçonneuse, ou presque

Mais Leon n'est pas le seul à changer dans cette démo. Le principal antagoniste de la version d'essai, le Dr Salvador (le fou à la tronçonneuse) a lui aussi eu le droit à son lot de mod. Quelques-uns sont « sérieux » et change le personnage en Leatherface, icône de la franchise Massacre à la Tronçonneuse, ou encore en Piggsy, l'homme cochon présent à la fin du premier Manhunt, d'autres mods vire au grand n'importe-quoi. Comme celui qui transforme le Némésis local en… Shrek. Étrangement d'ailleurs, il est presque plus flippant que l'ennemi d'origine. Cherchez l'erreur.

Plus vrai que nature -mod par Crazy Potato

T'es pas mourru Leon, t'es pas mourru - mod par Iven

Une tonne de mods pour la démo Resident Evil 4 Remake

Il existe d'ores et déjà tout un tas de mods pour la démo de Resident Evil 4 Remake, tous ne sont pas listés ici, mais l'on peut par exemple incarner CJ de GTA San Adreas, John Wick, Dante (Devil May Cry) et même Chris Redfield et Ethan Winters dans leur version Resident Evil Village. Et même Mark Hamill (Star Wars) ! Les moddeurs ont du talent, même (surtout ?) lorsqu'il s'agit de faire de mods drôles. Il parait évidemment que le jeu complet y aura le droit lui aussi dès sa sortie.

Resident Evil 4 Remake est attendu sur PS5, Xbox Series, PC et PS4 le 24 mars prochain. La démo Chainsaw Man est quant à elle disponible sur les mêmes plateformes jusqu'à la sortie du jeu complet. Les mods en revanche, ne peuvent être installés qu'à partir de la version PC de cette dernière.