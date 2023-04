Alors que Resident Evil 4 Remake connaît un succès fulgurant, une triste histoire est venue gâcher la fête. La comédienne qui donne vie au personnage iconique d'Ada Wong a été prise pour cible par des internautes. Elle a été victime d'une vague de haine qui a été très loin, comme elle le révèle dans une déclaration publiée sur Instagram.

Lily Gao (Ada) de Resident Evil 4 Remake victime de racisme

Plus de 4 millions de joueurs ont déjà mis la main sur Resident Evil 4 Remake. Un carton absolu qui a reçu moults avis positifs et négatifs. Dans les reproches, certains n'ont pas du tout aimé la prestation de Lily Gao, l'actrice qui interprète Ada Wong, au point où celle-ci a été victime d'une vague de haine très violente.

Si elle a d'abord fait le choix de ne pas répondre à ce cyberharcèlement, elle sort aujourd'hui du silence pour dénoncer de graves dérives. Parmi les messages reçus pour sa performance dans Resident Evil 4 Remake, certains étaient à caractère raciste et sexiste d'après ce qu'elle explique.

Être la première actrice asiatique à incarner Ada dans les jeux Resident Evil est un honneur. Il est malheureux, qu'avec la sortie du jeu, un sentiment de déjà-vu « de ne pas être à sa place » soit ressorti. Les castings inauthentiques renvoient une image négative qui déshumanise encore plus la communauté qu'ils cherchent à représenter. Il est temps d'arrêter de valoriser uniquement la femme asiatique sexualisée et mystérieuse, et de faire de la place pour honorer tous les types de femmes asiatiques. Ma Ada (ndlr : dans Resident Evil 4 Remake) est une survivante. Elle est gentille, droite, intelligente et drôle. Elle est imprévisible, forte, et ce n'est absolument pas un stéréotype. Via Instagram.

Un retour possible du personnage ?

Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il adviendra du personnage et de l'actrice Lily Gao. Il y a peu de chance que Capcom la laisse tomber mais est-ce qu'elle acceptera de garder son rôle après cet événement ? D'après une découverte, le DLC d'Ada Wong « Separate Ways » (The Another Order au Japon) pourrait sortir sous forme de contenu additionnel. Il s'agit d'un mode bonus permettant de vivre le scénario du côté de l'héroïne, qui est actuellement absent de Resident Evil 4 Remake. Wait & see...

Tandis que les équipes tentent d'éliminer tous les bugs encore présents, le mode Mercenaries a lui fait son entrée dans RE4 Remake. Un ajout complètement gratuit pour tous les possesseurs du jeu. Dans ce dernier, le joueur doit survivre à des vagues d'ennemis et réaliser le meilleur score possible dans le temps imparti. Sachant qu'on peut gagner des secondes en ramassant des objets (orbes verts, losanges jaunes) sur la carte.

Ce mode basé sur le scoring vous pousse à optimiser toujours et encore vos stratégies pour faire face à des vagues d’ennemis de plus en plus féroces. Vos prouesses vont permettre de débloquer de nouvelles zones de combat et de nouveaux personnages à incarner. Via Capcom France.

