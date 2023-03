C'était prévisible mais pour son lancement, Resident Evil 4 Remake casse la baraque. L'un des épisodes les plus appréciés, à la sauce nouvelle génération, bat des records à tous les niveaux.

Resident Evil 4 Remake plus fort que RE2 et RE3 Remake

Resident Evil 4 Remake était attendu et après les premiers jours de commercialisation, ça se confirme en chiffres. Devant la performance réalisée en seulement quarante-huit heures, Capcom s'est fendu d'un communiqué de presse pour montrer la puissance de la saga et de ce titre précisément.

En deux jours, Resident Evil 4 Remake s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Avec de telles ventes, la franchise dépasse désormais les 135 millions de jeux écoulés depuis ses débuts.

La franchise Resident Evil offre des jeux survival-horror dans lesquels les joueurs utilisent des armes et d'autres objets pour s'extirper de situations terrifiantes. Depuis le lancement du premier titre en 1996, la série a expédié plus de 135 millions d'unités. En plus d'avoir décroché d'excellentes notes de la part de la presse, le soft s'est attiré les louanges et l'attention des joueurs suite à la démo Chainsaw. Une version d'essai dans laquelle ces derniers pouvaient découvrir la séquence d'ouverture. Grâce à cela, Resident Evil 4 Remake a dépassé les 3 millions d'unités vendues au cours des deux premiers jours de commercialisation. Via Capcom.

C'est déjà énorme, mais si l'on compare avec les derniers remakes, c'est encore plus impressionnant. Resident Evil 2 Remake a mis une semaine à atteindre les 3 millions d'exemplaires écoulés, et Resident Evil 3 Remake s'est vendu à 2 millions d'unités en 5 jours.

Crédits : Steam.

Des problèmes au lancement

L'expérience Resident Evil 4 Remake n'est malheureusement pas encore au top. Dans la version PS5, il y a un phénomène de flickering - des scintillements à l'écran - qui sera corrigé dans une mise à jour. En revanche, sur PS4, c'est une catastrophe. Clipping en veux-tu en voilà, textures baveuses et framerate qui passe sous les 30fps, ce n'est pas la joie. Il faudra voir dans quelle mesure les patchs à venir pourront corriger le tir sur l'ancienne génération, la version qui pose le plus de problème.

Et après cette sortie, qu'adviendra t-il de Resident Evil 4 Remake ? Si c'est une réussite, le mode PSVR 2 en développement devrait offrir une immersion accrue. En vue subjective ? Capcom n'a pas donné de détails. Par ailleurs, les DLC d'Ada Wong pourraient être proposés dans les prochains mois. Des dataminers ont trouvé des traces du contenu « Seperate ways » en épluchant les fichiers.

En avril, RE4 Remake augmentera encore sa durée de vie avec le très attendu mode Mercenaries. Un ajout gratuit entièrement orienté vers le scoring. Dans l'original, on avait le choix entre cinq personnages pour éliminer le plus grand nombre d'adversaires dans un temps limité. Suivant les résultats, on gagnait plus ou moins d'étoiles et en cas de sans faute, une arme inédite pouvait être obtenue.

Resident Evil 4 Remake est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC.