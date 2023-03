C’est l’une des grosses sorties jeux vidéo de ce mois de mars 2023, Resident Evil 4 Remake est attendu sur PS5, Xbox Series et PC d'ici quelques jours et il profite de cette dernière ligne droite pour nous montrer une nouvelle fois ce qu’il a dans le ventre. Mais aussi pour nous faire un joli cadeau.

Leon S.Kennedy tient la grande forme et nous le prouve dans une nouvelle séquence de gameplay horrifique, sanglante et aussi explosive.

le remake se montre encore et nous fait un cadeau

Capcom nous a déjà confié que le jeu serait extrêmement fidèle à l’œuvre originale, mais se permettra quelques folies quitte à carrément trahir les fans les plus hardcore pour les surprendre. De nombreuses nouveautés sont déjà connues, comme de nouvelles créatures, des mutations inédites, des environnements réinventés et un gameplay nettement amélioré. L'horreur devrait d'ailleurs avoir une place plus importante qu'en 2005, avec notamment quelques phases d'infiltration. Resident Evil 4 Remake nous donnera en tout cas l'opportunité de la jouer fine et d'exécuter les ennemis qui ne nous ont pas repéré. En parlant d'exécution, Leon pourra plus que jamais se défendre au corp-à-crop avec une nouvelle palette de mouvements, des finish moves et la possibilité de parer efficacement avec son couteau. La petite Ashley passera elle aussi sur la table des opérations et devrait être un peu plus maline que dans l’opus originel. On attend de voir ça le pad entre les mains maintenant. Enfin, le mode Mercenaires a confirmé sont grand retour histoire de satisfaire les fans de scoring et d'augmenter un peu la durée de vie du titre. L'attente aura été longue mais le jeu arrive. Pour patienter, Capcom fait d'ailleurs un beau cadeau à ses joueurs.

La démo de Resident Evil 4 remake est diponible !

En plus de ces nouveaux visuels, Capcom nous annonce que sa fameuse démo, teasée lors de la dernière présentation du jeu, est disponible dès maintenant. Elle nous permettra d'arpenter le début du jeu jusqu'au gros combat dans le village. Sans limite de temps, la démo de Resident Evil 4 Remake est disponible sur PS5, Xbox Series, PC , PS4 et Xbox One.

Vous pouvez donc dès à présent télécharger la démo de Resident Evil 4 Remake sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One. Le jeu complet quant à lui arrivera dès le 24 mars prochain sur les mêmes plateformes évidemment. Un patch day one est également attendu et viendra corrigé quelque chose de très critiqués par les joueurs lors de la parution des dernières vidéo de gameplay.