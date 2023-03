La série Resident Evil compte de nombreux personnages iconiques. De Claire Redfield à son frère Chris en passant par Albert Wesker, ils font partie des visages clairement identifiés de la série. Le renouveau de la licence opéré avec Resident Evil 7 a quelque peu perturbé le public. Les héros mythiques de la série disparaissent (quasiment) tous. Ethan Winters prend le relai et demeure le personnage principal de l'opus suivant, Resident Evil Village. Heureusement pour eux, les puristes de la licence à qui Leon, Jill et toute la bande manquent peuvent régulièrement profiter des remakes publiés par Capcom. Ceux de Resident Evil 2, 3 et maintenant de Resident Evil 4 Remake, qui était le plus attendu de tous. Malgré les quelques couacs au lancement, les joueurs pourront prolonger le plaisir avec le mode Mercenaires qui arrivera prochainement sous la forme d'un DLC gratuit. Ce n'est cependant pas la seule extension prévue. Le mode Separate Ways, qui permet d'incarner la très appréciée Ada Wong, ne donne, lui, aucune nouvelle. Un dataminer vient peut-être de raviver un espoir chez les fans.

Des indices pour le DLC Separate Ways de Resident Evil 4 Remake

En fouillant dans les fichiers sources de Resident Evil 4 Remake, un dataminer nommé Gosetsu, membre du Discord "RE WIKI", vient de découvrir une mention du DLC Separate Ways. Apparaît, plus précisément, un dossier intitulé "The Another Order". Il s'agit du nom de la version japonaise du mode Separate Ways que nous connaissons en Occident. Le dossier apparaît juste au-dessus de ceux de la démo Chainsaw et du mode Mercenaires. Étant donné que ces deux projets sont réels, on peut penser que Capcom prévoit bel et bien de publier le DLC d'Ada Wong à une date ultérieure. Une très belle trouvaille, donc.

Le mode Mercenaires daté, en attendant le grand retour d'Ada Wong

Évidemment, impossible d'estimer quand le DLC Separate Ways arrivera dans Resident Evil 4 Remake simplement grâce à ce dossier. Au moins, cela permet de rassurer les fans qui s'inquiétaient de ne pas pouvoir incarner Ada Wong dans "RE 4", comme ce fut le cas à l'époque. Rappelons que ce DLC, qui était à la base un mode directement intégré au jeu de base, ajoutait tout de même 4 à 5 heures de jeu à l'aventure principale. Celle-ci étant déjà plutôt longue, comme l'explique notre test. En attendant, le mode Mercenaires est déjà daté. Il sortira le 7 avril prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Lui aussi, rallonge nettement la durée de vie de Resident Evil 4 Remake.