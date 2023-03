Dans les commentaires sur Internet, il y a à boire et à manger mais souvent, les retours peuvent être une aide précieuse pour les développeurs afin d'identifier des soucis ou d'affiner certaines choses pour améliorer leurs jeux. Et cette critique à l'encontre de Resident Evil 4 Remake n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd.

Resident Evil 4 Remake s'améliore grâce aux joueurs

Avant notre preview vidéo, que nous vous recommandons si vous souhaitez voir des séquences inédites, nos confrères de Game Infomer ont eu le droit à une couverture exclusive de Resident Evil 4 Remake. Une plongée dans l'un des jeux les plus attendus de 2023 - et l'une des grosses sorties de mars - qui a été très riche en informations.

C'est à travers ce reportage que nous avons pu prendre davantage conscience de l'ampleur de cette revisite qui n'hésitera pas à bazarder ses QTE veillottes, à revoir l'apparence des ennemis pour un design plus horrible, à améliorer un combat décrié ou un personnage critiqué, entre autres. Kazunori Kadoi, co-directeur du jeu, s'est même livré en déclarant qu'il ne voulait pas réaliser Resident Evil 4 Remake.

Mais lorsque Game Informer a publié sa vidéo du chapitre 5 du jeu, la Toile n'a pas mis longtemps avant d'être relativement chiffonné par un aspect : le rendu de la pluie. Au point où certains ont évoqué un « raingate ». Trop prononcée et pas vraiment gracieuse, cette averse qui s'abat sur Leon et Ashley affectait l'ambiance globale. Pas de panique, c'est en passe d'être réglé mais uniquement via un patch day one.

Hirabayashi Yoshiaki, producteur sur Resident Evil 4 Remake, l'a certifié lors d'une interview :

Nous avons vu les réactions au sujet des effets de la pluie. Nous travaillons sur une mise à jour à la sortie pour procéder à des ajustements. Via Press-start.

Un jeu gratuit pour patienter et un événement

Si les équipes de Capcom ont entendu les joueurs, ils comptent bien aussi les trahir pour mieux les surprendre. Pour ceux qui attendent Resident Evil 4 Remake avec grande impatience, du neuf sera révélé durant un Capcom Spotlight.

De plus, un petit jeu gratuit est actuellement disponible en ligne. Un amuse-bouche pour vous occuper qui mise sur votre sens de l'observation pour en venir à bout. RE4 Remake arrive sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC dès le 24 mars 2023.