Avant sa sortie, Resident Evil 4 Remake a fait beaucoup parler de lui, notamment à cause d’une démo qui a divisé les joueurs. Les fans peuvent désormais se faire un avis concret sur ce jeu à l’ambiance plus sombre et au gameplay toujours plus raffiné, disponible dès maintenant. On le sait, du contenu autour d’Ada Wong a été coupé, sans doute afin d’être vendu ultérieurement sous forme de DLC. Cependant, les fans pourront également prolonger l’expérience avec un mode de jeu gratuit particulièrement attendu et on sait enfin quand il va arriver.

C’est enfin le grand jour. Resident Evil 4 Remake est maintenant disponible sur consoles et PC. Les joueurs peuvent désormais redécouvrir les péripéties de Leon et Ashley dans une Espagne en proie à un parasite transformant les gentils villageois en bêtes sanguinaires sous un nouveau jour. Malgré des énigmes encore trop simples et quelques lacunes techniques, ce nouvel épisode s’impose déjà comme l’un des immanquables de cette année, si ce n’est comme l’un des meilleurs épisodes de la série. Un titre à la durée de vie généreuse, qui peut dépasser facilement les 15 heures sans tout faire à 100%, qui accueillera très bientôt un nouveau mode particulièrement apprécié des fans.

Capcom annonce que le mode Mercenaires de Resident Evil 4 Remake sera disponible le 7 avril 2023 sur PS5, PC et Xbox Series. Un grand classique de la licence, qui propose aux joueurs de prendre part à des missions additionnelles en postgame au défi particulièrement corsé. En général, elles visent à affronter des hordes de nouvelles créatures avec des armes inédites dans un temps imparti. Le tout avec la possibilité d’incarner différents héros et antagonistes de la saga.

Un mode particulièrement apprécié

Un mode qui avait été historiquement intégré à franchise avec Resident Evil 4 en 2005, où il pouvaient être bloqué simplement en terminant le jeu. Dans l’épisode original, ce mode de jeu était simplement débloqué en terminant le jeu. Dans le remake, il arrivera finalement sous la forme d’un DLC gratuit.

Pour mémoire, Resident Evil 4 Remake propose, entre autres, un gameplay modernisé, une histoire revisitée et des graphismes remis au goût du jour. Une véritable renaissance d’un titre culte qui replonge les joueurs dans cette aventure se déroulant six ans après la catastrophe biologique de Raccoon City. L’agent Leon S. Kennedy est envoyé dans un village européen isolé pour sauver la fille du président qui a été kidnappée.