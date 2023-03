Resident Evil 4 Remake ne vend visiblement pas du rêve à tout le monde. Si le jeu bat des records, notamment sur Steam, il pose aussi de nombreux problèmes sur d’autres plateformes. Le jeu de Capcom est actuellement disponible sur PS5, Xbox Series, PC et PS4. Et si la console de Microsoft tient la route et que la version PC n’est pas à plaindre, ce n’est pas vraiment le cas des versions PlayStation. Les joueurs sont mécontents, et les experts expliquent pourquoi.

Attendu depuis de très longs mois, Resident Evil 4 Remake avait provoqué une petite douche froide lorsqu’il avait mis à disposition sa démo Chainsaw Man. Les secrets cachés de cette dernière n’ont pas réussi à apaiser la colère de certains joueurs qui se sont retrouvés nez à nez avec un jeu moins joli que Resident Evil 2 (2019) et 3 (2020). En tout cas, sur PS5 et surtout sur PS4 comme le détail d’ailleurs très bien Digital Foundry, réputé dans le domaine pour décortiquer toutes les grosses sorties.

Les versions PS4 et PS4 Pro ont beaucoup de mal

Selon eux, la version PS4 est clairement en dessous de tout. S’il paraît évident qu’elle n’allait pas tenir tête aux versions PS5, Xbox Series et PC, elle ne fait même pas honneur aux capacités de la PS4. Ou alors, le jeu est clairement trop gourmand.

Le résultat parle de lui-même, sur PS4, Resident Evil 4 est victime de clipping à tout va, gère mal (ou pas du tout) les ombres et se traîne des textures baveuses qui peuvent même mettre plusieurs secondes à s’actualiser. Sans parler de l’aliasing.

Le framerate non plus n’a pas trop de chance et tien tout juste ses 40 fps sur PS4 « fat » avec une résolution loin d’être optimale. Sur PS4 Pro le mode framerate s’en sort avec les honneurs, mais c’est vilain. Le mode résolution quant à lui fait chuter le framerate en dessous des 30fps, avec des ralentissements parfois capturés à 20 fps tout au plus. Ça fait mal.

Capture de la vidéo comparative de Digital Foundry

Que vaut Resident Evil 4 sur PS5 et Xbox Series ?

Sur les consoles current gen, le jeu de Capcom s’en sort beaucoup mieux. Visuellement déjà, il profite de plusieurs options modulables à volonté, mais qui impactent aussi les performances. Toutefois, la PS5 et la Xbox Series X ont les reins solides et arrivent à encaisser. Mais elles ne sont pas sans défauts pour autant.

Sur Xbox Series, de bons résultats mais c'est instable

En mode performance, en ôtant toutes les options, le jeu tourne à 60fps presque constamment sur Xbox Series X. Il se permet toutefois quelques chutes lors des séquences chargées, mais rien de très grave. En revanche, plus on augmente les options graphiques, plus le framerate baisse et les chutes deviennent de ce fait plus fortes elles aussi. Lorsque tout est au maximum, la Xbox Series X affiche un 40 fps quasi constant, avec quelques couacs ici et là.

La petite Xbox Series S s’en sort avec les honneurs et arrive à maintenir une fluidité relativement stable. Bien que la résolution soit moins élevé et que le jeu soit globalement moins fin que sur Xbox Series X. Sur Series S Resident Evil 4 Remake reste donc honnête, mais trébuche aussi lors des scènes d'action chargées.

Capture de la vidéo comparative de Digital Foundry (zoomé)

Resident Evil 4 Remake sur PS5, la version de tous les problèmes

Sur PS5, Resident Evil 4 Remake a les mêmes problèmes que sur Xbox Series X. Cependant, le jeu peut souffrir d’un vilain bug qui fait scintiller l’écran (Capcom travaille dessus), mais en prime, il est globalement moins joli que sur la grosse console de Microsoft. La version PS5 a un effet de flou assez dérangeant. Digital Foundry a d'ailleurs repéré que l’on pouvait l’adoucir en désactivant l’effet de « distorsion de lentille » dans les options. Coté framerate Resident Evil 4 Remake fait donc à peu de chose près pareil que sur Xbox Series X. A la différence du mode performance qui est plus stable. Digital Foundry n'a enregistré des chutes que lors du combat au village, au démarrage du jeu donc. Mais pour le reste des modes graphiques, dès que l’action chauffe, la console tousse. Néanmoins, globalement, on reste sur quelque chose de relativement solide et le jeu reste parfaitement jouable de bout en bout.

Le fameux problème de flou de la version PS5 - Capture de la vidéo comparative de Digital Foundry

Le verdict

Au global donc, Resident Evil 4 Remake est un très bon jeu et s'avère être, malgré les couacs, techniquement solide. En revanche, il semble être assez mal optimisé sur consoles. À vouloir trop en faire en proposant tout un tas d’options graphiques, il n'arrive finalement pas à tenir la cadence. Digital Foundry recommande d’ailleurs de jouer au jeu dans sa version la plus basique (celle proposée par défaut). Cette dernière est plutôt jolie et profite surtout d’un framerate agréable. Les quelques ralentissements présents dans ce mode, peu importe la console, ne devraient pas vous gêner outre mesure. Mais le choix vous appartient et chacun trouvera midi à sa porte. Capcom devrait certainement optimiser son poulain dans de prochains patchs de toute façon.

Par ailleurs, un premier DLC gratuit est aussi attendu et ajoutera le mode Mercenaires d’ici quelques jours. Un mode PSVR 2 est également en développement. Celui-ci débarquera certainement dans le courant de l’année.