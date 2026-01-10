Tous les développeurs vous le diront : développer un jeu est loin d’être un long fleuve tranquille. Tandis que beaucoup d’idées sont mises sur le papier, seule une partie d’entre elles sont généralement vouées à être concrétisées, tandis que toutes les autres sont finalement laissées de côté. Mais il arrive aussi parfois que parmi celles qui ont eu la chance de voir le jour, certaines soient abandonnées en cours de route. Et après The Last of Us Part 2, c’est maintenant au tour de Resident Evil 4 Remake de nous le prouver.

Un chapitre abandonné de Resident Evil 4 Remake refait surface

Comme pour le jeu de Naughty Dog, le hit de Capcom a en effet été passé au crible par un moddeur et créateur de contenus, Michael ‘Thekempy’ Kemp, qui a alors mis au jour une découverte intéressante : celle d’un « Chapitre 0 ». Car oui, avant que le joueur ne soit amené à prendre le contrôle de Leon dans le premier chapitre de Resident Evil 4 Remake, Capcom avait visiblement prévu un chapitre introductif mettant en scène Ashley, la fille du président, en proie aux Illuminados après qu’ils aient réalisé l’un de leurs sacrifices rituels.

« [Resident Evil 4 Remake] devait commencer avec Ashley dans les bois au milieu de la nuit » explique Thekempy. « Elle devait par hasard tomber sur les Illuminados alors qu’ils étaient en train d’accomplir un sacrifice rituel ». C’est en tout cas ce que dévoilent les fichiers du jeu, que le moddeur a en partie réussi à restaurer malgré le fait qu’ils soient incomplets. « Il reste plusieurs emplacements d’événements scriptés qui devaient se produire dans ce chapitre » révèle-t-il notamment, preuve à l’appui en vidéo.

Outre une nouvelle zone de jeu, inaccessible dans la version finale de Resident Evil 4 Remake, celle-ci nous permet alors d’avoir une idée du cheminement prévu par Capcom à l’origine, en plus du déroulé de certains événements grâce aux scripts laissés dans les fichiers. Il était par exemple visiblement question d’une touche d’infiltration, mais aussi d’une course poursuite avec les Ganados et d’une rencontre fortuite avec Luis, tandis qu’il était en train de se faire enlever par ces derniers. De quoi approfondir davantage le lore de Resident Evil 4 Remake, donc.

Leon sera bientôt de retour

À ce stade, on ignore toutefois ce qui a pu pousser Capcom à supprimer l’ensemble du chapitre. Était-ce par manque de temps ? Ou plus simplement parce que le studio a estimé qu’il n’était pas indispensable à l’aventure ? Peut-être aurons-nous un jour la chance de découvrir la réponse. En attendant, le studio reste toutefois pleinement concentré sur la finalisation de Resident Evil Requiem, dont la sortie est attendue pour le 27 février prochain. Un nouvel opus qui, pour rappel, mettra d’ailleurs de nouveau en scène Leon aux côtés de Grace.

Source : Thekempu