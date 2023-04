Le papa de RE4 et qui a lancé la franchise horrifique, Shinji Mikami, a bouclé Resident Evil 4 Remake et a partagé son ressenti sans attendre sur son compte Twitter. Heureux ou pas content ?

Rien ne semble arrêter Resident Evil 4 Remake qui est un carton absolu, tant au niveau des retours presse et des joueurs que des ventes. C'est d'ailleurs déjà l'un des épisodes les plus vendus de la franchise. Après une dizaine d'heures de jeu, le créateur original a rendu son verdict sur cette revisite.

Que pense Shinji Mikami de Resident Evil 4 Remake ?

Étant donné l'aura de RE4, qui a marqué indubitablement son époque quoiqu'on en pense, lancer le chantier Resident Evil 4 Remake était tout sauf facile. À tel point que Kazunori Kadoi, co-directeur du jeu, n'avait pas envie de le faire.

Pour lui, l'original qu'il considère comme un chef d'œuvre se suffisait à lui-même. « Parmi la franchise Resident Evil et même les jeux en général, le Resident Evil 4 original est devenu une légende. Je savais qu'il serait difficile de faire un remake réussi, et que si nous commettions ne serait-ce qu'une seule erreur, nous mettrions les fans en colère. Quand j'ai entendu parler pour la première fois de Resident Evil 4 Remake, mon sentiment a été que, l'original étant un chef d'œuvre, un remake serait compliqué. Je n'avais donc pas envie de le faire » avait-il déclaré.

Dans le fond, Kadoi-san et certains membres de l'équipe avaient aussi peut-être peur du regard de Shinji Mikami. Si le résultat n'était pas à la hauteur, peut-être que l'avis du créateur original aurait été difficile à encaisser. Mais même si ça avait été le cas, ils n'auraient eu aucun souci à se faire puisque Mikami-san a beaucoup aimé. « Resident Evil 4 Remake terminé avec succès. Je l'ai trouvé excellent ». Un retour qui va à l'essentiel : Shinji Mikami a clairement apprécié revivre ce jeu qui a été érigé au rang de « culte » par de nombreux fans. Certains ayant même commencé par cet épisode tourné encore plus vers l'action dans sa version de base, sortie en 2005 sur GameCube.

Ada peut remplacer Leon dans le jeu

Ces dernières semaines, Resident Evil 4 Remake a fait l'actu pour ses bugs mais aussi, et c'est beaucoup plus triste, à cause d'un sérieux harcèlement. Pour son rôle d'Ada Wong, l'actrice Lily Gao a en effet subi un acharnement en ligne. Si on savait au départ que certains s'attaquaient « uniquement » avec véhémence à sa performance, c'était en fait bien pire. Une profusion de commentaires qui, pour certains, étaient à caractère raciste et sexiste. Une déferlante qui aura peut-être raison de sa motivation à incarner à nouveau Ada Wong dans les possibles DLC.

Ada Wong prend le pouvoir dans Resident Evil 4 Remake avec son mod dédié.

Dans un registre plus joyeux, le mode Mercenaries pour les amoureux de scoring a été ajouté gratuitement. Une nouveauté pour permettre aux joueurs de démontrer leur maîtrise de Resident Evil 4 Remake. Dans leur coin, la commuanuté de moddeurs a aussi encore frappé. Après les mods pour avoir Leon tout nu ou affronter Shrek avec une tronçonneuse, on peut remplacer ce bon vieux Leon S Kennedy par Ada Wong avec le mod « Playable Ada With Animations ». Si la femme fatale dispose de ses moveset, elle n'a en revanche pas de voix, ou en tout cas, pas la sienne. Lors des dialogues en voix-off, c'est toujours le timbre masculin de Leon qui prononce les dialogues.