C’est une véritable pluie de contenu qui tombe sur le net depuis quelques jours. Alors qu’officiellement Resident Evil 4 Remake ne sortira pas avant le 24 mars prochain sur PS5, Xbox Series, PC et PS4, le jeu s’avère déjà être entre les mains de nombreux fans. Et au lieu de garder la surprise pour eux, beaucoup d’entre eux ont déjà inondé la toile de leaks en tout genre. Vidéo de boss, screenshot et images inédites, longue vidéo de gameplay, spoilers de l'intrigue… les plans de Capcom qui consistaient à trahir les joueurs pour mieux les surprendre, est en train de prendre l’eau.

Resident Evil 4 Remake n’a bientôt plus rien à cacher ?

Plus qu’un remake, cette revisite de Resident Evil 4 a été annoncée comme très fidèle au matériau d'origine, mais aussi bourré de nouveautés surprenantes. Pour le moment, la démo actuellement disponible sur consoles et PC, ne nous dévoile finalement que peu de chose. On peut y avoir un aperçu du gameplay, de grosses modifications de la direction artistique et c’est à peu près tout. La session de jeu est courte et en plus, pour le moment, les joueurs sont divisés. Sur PS5, la démo déçoit carrément.

Toutefois, il serait étonnant que Capcom ne remédie pas aux quelques couacs remontés par la communauté. On sait déjà que le jeu aura un gros patch day one qui corrigera notamment les problèmes avec la pluie, carrément vilaine lors des dernières vidéos de gameplay partagées.

Resident Evil 4 Remake devrait également nous surprendre avec de nouveaux ennemis d'ores et déjà annoncé, la refonte de plusieurs passages emblématique du jeu ou encore le redesign d'un bon nombre de personnages et / ou monstres. Le gameplay sera lui aussi ajusté pour devenir plus souple et moderne. Outre le fait que Leon pourra se battre plus aisément au corps-à-corps, ce dernier sera également capable de se la jouer infiltration en surprenant ses ennemis. Enfin, Ashley aura elle aussi le droit à de gros changements concernant son IA, retravaillée pour l'occasion.

On parle des leaks juste ici (spoilers mineurs)

Malheureusement sur la toile, plusieurs de ses nouveautés de Resident Evil 4 Remake ont déjà fuitée. Des séquences de gameplay dévoilé sur TikTok montre notamment l’un des boss du jeu, Mendez, qui s’offre ici un petit redesign pour l’occasion, ou encore des combats dans le château de Salazar (notez que plusieurs vidéos ont d’ores et déjà été supprimées, mais reviennent sporadiquement).

C’est également Ada Wong qui a été victime de nombreux leaks. Si la présence de la belle n’est pas une surprise, quelques scènes inédites ont été dévoilées et de nombreux screenshots sont encore dans la nature. Tout un tas d'informations concernant le scénario et quelques secrets sont également en circulation sur les réseaux sociaux. Pour celles et ceux qui veulent garder le plaisir intact, faites donc très attention lorsque vous naviguez. Vous voilà prévenu.