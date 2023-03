Dans quelques semaines, le 24 mars très exactement, Resident Evil 4 fera son grand retour dans un remake disponible sur PC, PS5, PS4 et Xbox Series. 18 ans après la sortie du jeu original sur GameCube. Graphismes remis au gout du jour, gameplay modernisé et une poignée de nouveautés : le remake de Resident Evil 4 promet énormément. Même le DLC qui permet d'incarner Ada Wong nommé "Separate Ways" sera de la partie (il sortira dans un deuxième temps). Tout comme de nombreuses séquences cultes que les fans attendent impatiemment de pouvoir revivre. L'une d'entre elles, considérée comme le passage le plus difficile du jeu, pourrait être vécue très différemment dans ce remake. Un joueur vient de découvrir une astuce dans la version originale de Resident Evil 4 qui rend la séquence beaucoup plus simple.

Le pire moment de Resident Evil 4 peut se faire les doigts dans le nez

Sur son compte Twitter, un joueur nommé OddyQuinn partage sa découverte concernant le pire moment de Resident Evil 4. Dans cette séquence, Leon doit éliminer un bon paquet d'ennemis, dont des archers et un adversaire infecté par un Plaga. Ce moment a de quoi rendre dingue, surtout en mode professionnel. OddyQuinn indique que ce passage peut être rendu beaucoup plus facile grâce à une technique simple. En sortant de la salle, puis, en revenant à l'intérieur, le joueur bénéficie d'un checkpoint. En plus de cela, les ennemis déjà éliminés ne réapparaissent pas ! Voilà de quoi rendre cette séquence bien plus abordable. Une astuce que beaucoup de personnes semblaient ignorer si l'on en croit les commentaires visibles sous le post d'OddyQuinn. En revanche, difficile de savoir s'il sera possible de faire de même dans le remake de Resident Evil 4. Il serait étonnant que les checkpoints soient placés exactement au même endroit dans cette nouvelle version du titre culte.

Un remake de Resident Evil 4 particulièrement surprenant ?

S'avancer sur ce qui nous attend précisément dans Resident Evil 4 Remake serait risqué au vu des récentes déclarations de producteur Yokiashi Hirobayashi. Celui-ci indiquait il y a peu que le jeu allait "trahir les attentes" des fans de la première heure. Les remakes de Resident Evil 2 et 3 s'en étaient plutôt bien tirés dans cet exercice (pas uniquement pour de bonnes raisons concernant le plus récent des deux). La licence Resident Evil a toujours prouvé qu'elle savait se réinventer, entre introduction de la caméra à l'épaule (Resident Evil 4), campagnes en coopération (Resident Evil 5 et 6) et passage à la première personne (Resident Evil 7 et 8). RE 4 est tellement populaire qu'il ne semble pas avoir besoin de ça pour rassembler les joueurs. Peu importe : Capcom veut surprendre le public. Le remake de Resident Evil 4 sortira le 24 mars prochain sur PC, PS5, PS4 et Xbox Series.