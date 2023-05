Voilà déjà deux mois que Resident Evil 4 Remake est sorti sur PC et consoles. Une réussite critique et commerciale qui prouve que la licence de Capcom séduit toujours, que ce soit avec de nouveaux épisodes ou grâce à ses remakes. Même si l'aventure principale vécue par Leon dans RE4 Remake demeure son véritable atout, le jeu en a encore sous le pied. Après la sortie du mode Mercenaires, les fans attendent avec impatience l'arrivée du mode Separate Ways mettant en scène Ada Wong. En plus de cela, le public s'interrogeait également sur l'avancée du mode VR déjà annoncé. Leur vœu vient d'être exaucé, car les premières images du jeu sur PS VR2 viennent de se dévoiler.

Le PS VR2 était à l'honneur lors de la deuxième moitié du PlayStation Showcase, mercredi 24 mai. Le plus gros morceau dévoilé est sans aucun doute le mode VR de Resident Evil 4. Le trailer nous montre Leon S. Kennedy se battre sur la mythique place du village du début de l'aventure. Grâce au PS VR 2, les joueurs pourront profiter d'une expérience de jeu renouvelée, qui devrait faire replonger même ceux qui connaissent Resident Evil 4 sur le bout des doigts. Edvin Edsö, producteur en charge de la promotion de Resident Evil, donne plus de détails sur le blog PlayStation.

L’un des objectifs de RE4 était de plonger plus profondément dans les intentions du jeu d’origine. Les moments horrifiques et l’intensité sont donc déjà accentués, mais lorsque vous jouerez en VR, vous vous retrouverez dans des situations plus intenses et plus glaçantes que jamais [...]. N’oubliez pas le couteau emblématique que vous pourrez manipuler plus librement en VR. En plus du couteau, vous pourrez manier l’arsenal puissant et varié de Leon en immersion complète. Avec tous ces ingrédients d’action adaptés à la réalité virtuelle, le mode VR de Resident Evil 4 pour PlayStation VR2 a su évoluer pour proposer une expérience plus réaliste.