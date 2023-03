Resident Evil 4, sorti en janvier 2005 sur GameCube, fait partie des jeux les plus mémorables de tous les temps. Sa caméra à l'épaule, révolutionnaire pour l'époque et qui permet une toute nouvelle approche du gameplay, y est pour beaucoup. Le remake de la fantastique aventure de Capcom arrive sur PC, PS5 et Xbox Series le 24 mars prochain. Plus que quelques jours à patienter donc, pour retrouver avec plaisir Leon S. Kennedy, Ada Wong et Ashley Graham (oui, même elle). De notre côté, nous avons eu la chance de tester le jeu avant la sortie. Le remake de Resident Evil 4 est tout simplement excellent. La presse du monde entier semble penser la même chose, car Resident Evil 4 est, pour le moment, le jeu le mieux noté de l'année !

Resident Evil 4 fait mieux que tous les jeux de 2023 (et que RE 2 et 3)

Connaissez-vous Metacritic ? Le site est un agrégateur des notes attribuées aux jeux vidéo par une sélection de médias du monde entier. Obtenir une excellente évaluation compte beaucoup pour les éditeurs, un peu comme les notations des joueurs sur Steam. D'ailleurs, les joueurs aussi peuvent attribuer une note aux jeux de leur choix sur Metacritic, mais seulement une fois leur sortie officielle. Pour le moment, seule la note de la presse figure sur la fiche du remake de Resident Evil 4. Et on peut dire qu'elle est extrêmement flatteuse : 93 sur 100 (sur PS5 et PC) ! Une évaluation remarquable, qui fait de Resident Evil 4 Remake le titre le mieux noté de l'année 2023, à quelques subtilités près.

En effet, le titre est devancé par Metroid Prime : Remastered (94 sur 100) et The Witcher 3 : Wild Hunt - Complete Edition (93 sur 100 également). Cette dernière n'est autre que la version boîte de l'édition GOTY de The Witcher 3 et qui embarque donc la mise à jour next-gen parue en décembre. Comme pour Metroid : Prime : Remastered, difficile de considérer qu'il s'agit d'un nouveau. Même si Resident Evil 4 est "seulement" un remake, nous parlons tout de même d'un jeu recréé sur un moteur graphique différent de celui de l'époque. RE 4 fait aussi mieux que les remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3, notés respectivement 91 et 79 sur PS4.

© Capcom

Le remake de Resident Evil 4 n'a presque rien à se reprocher

Resident Evil 4 se place également au-dessus d'Hogwarts Legacy et d'un autre remake paru cette année, Dead Space. Comme rapporté dans notre test, Resident Evil 4 a pour seuls défauts majeurs l'absence des modes jouables avec Ada Wong et un système de rubans encreurs aux abonnés absents. Rien qui ne devrait vous empêcher de prendre votre pied sur le titre, que vous soyez fan de la version originale ou un nouveau venu dans l'univers de RE 4. Et si c'est Leon que vous appréciez plus que le jeu en lui-même, vous pouvez le retrouver dès aujourd'hui dans... Fortnite.