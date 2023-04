Dans quelques jours, les joueurs vont pouvoir découvrir le mode Mercenaires de Resident Evil 4 Remake. Inquiète que celui-ci ne soit pas présent dès la sortie, la communauté a rapidement été rassurée par Capcom. Désormais, le public attend impatiemment l'annonce officielle de l'arrivée du mode Separate Ways. Il permet d'incarner Ada Wong pendant quelques heures. Espérons que Lili Gao, l'actrice incarnant le sulfureux personnage, ne reçoive pas une nouvelle vague de haine au moment de la sortie du DLC... Avant même de parler de l'extension, les joueurs Steam, eux, aimeraient déjà pouvoir profiter de l'aventure principale sans souci. Malheureusement, un bug qui touche uniquement cette version de Resident Evil 4 Remake peut totalement supprimer votre sauvegarde.

Des joueurs Steam perdent leur progression dans Resident Evil 4 Remake

Le 25 mars dernier, un joueur PC nommé "King of Persia" a indiqué avoir été touché par un bug majeur dans Resident Evil 4 Remake. Au moment de lancer une partie sur Steam, le jeu lui transmet le message suivant : « Impossible de charger la sauvegarde. Supprimez tous les fichiers et relancez le jeu. Relancer le jeu sans supprimer vos fichiers vous empêchera de charger votre sauvegarde ». Malheureusement, même en relançant une partie, ce message finit quand même par apparaître. Dans son post, King of Persia indique la méthode à suivre pour pouvoir jouer sans subir à nouveau ce problème. Même si le post date de plus d'une semaine, il semblerait que des joueurs PC soient encore touchés.

Pas de chance pour Resident Evil 4 Remake. Le titre de Capcom propose une aventure exceptionnelle, mais les bugs système mettent des bâtons dans les roues des joueurs. Il y a quelques jours, la firme japonaise indiquait travailler sur un correctif pour un souci majeur pouvant intervenir au chapitre 12. On comprend les joueurs frustrés, qui se voient obligé de relancer une partie après plusieurs heures de jeu... Espérons que tout cela rentre dans l'ordre et que le public puisse profiter de Resident Evil 4 comme il se doit sur tous les supports. En attendant, l'utilisateur en question a proposé une solution pour régler le bug. Bien sûr, les joueurs également touchés par cette erreur critique attendent surtout qu'un correctif soit déployé rapidement par Capcom.