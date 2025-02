Avis aux fans et collectionneurs de Resident Evil ! Un objet absolument sublime est disponible en précommande, mais son tarif devrait en faire fuir plus d'un.

Certains d'entre vous connaissent, en particulier si vous avez une fibre de collectionneur, sûrement Pure Arts. Un fabricant réputé dans le milieu qui offre des statuettes et bustes de très haute qualité sur des franchises ultra populaires comme Assassin's Creed, Arcane, Cyberpunk 2077 ou encore Resident Evil. La société a déjà mis en vente des produits de Lady Dimitrescu (RE Village), Jill Valentine (RE3 Remake), ou encore de l'un des monstres mythiques de la saga de Capcom, le Licker dans sa version de Resident Evil 2 Remake.

Un nouveau collector Resident Evil à se damner

Après le sublime buste du Licker de Resident Evil 2 Remake, Pure Arts récidive et s'attaque cette fois à un autre monstre sacré culte de la licence avec un collector de fou pour les fans, mais à un prix qui pique beaucoup. L'entreprise a dévoilé en grand pompe un buste à l'échelle 1:1 pour Nemesis dans sa version de RE3 Remake, qui est encore plus effrayante que l'originale. « PureArts a fabriqué avec brio l'imposante et terrifiante arme biologique de Resident Evil 3, Nemesis, dans un buste massif à l'échelle 1/1. Son visage à moitié exposé, sa peau en décomposition et cousue, ses dents saillantes et ses tubes mécaniques sont soigneusement sculptés et peints pour créer un buste impressionnant et terrifiant. Nemesis est monté sur une base de style béton portant le logo de la Umbrella Corporation, faisant référence à l'organisation sinistre responsable de sa création ».

Que dire du résultat ? C'est à la fois monstrueux et sublime, et surtout très imposant puisque ce nouveau buste Nemesis de Resident Evil 3 Remake mesure plus de 90 cm de haut. Une bête massive qui demandera de l'espace et de ne pas avoir un compagnon, une compagne ou même un animal peureux. En revanche, votre banquier pourrait faire une crise cardiaque puisqu'il est vendu 2 195€, soit plus du double que le buste du Licker qui était déjà bien impressionnant. Un tarif qui se justifie néanmoins par la qualité de ce collector et par sa rareté car Pure Arts ne compte en fabriquer que 150 exemplaires numérotés. « Des plans de paiement sans frais jusqu'à 12 mois sont disponibles lors du paiement » précise la société pour vous aider à passer du côté obscur.















Caractéristiques du buste Nemesis à l'échelle de Pure Arts

Si vous voulez un autre aperçu du buster Nemesis Pure Arts de Resident Evil 3 Remake, le fabricant a publié une vidéo visible ci-dessous. Et avant d'éventuellement y laisser l'intégralité de vos économies, voici un résumé des dimensions, du prix, de la date d'expédition etc. Intéressés ? C'est disponible en précommande sur le site de Pure Arts.

Référence : Resident Evil 3 Remake Nemesis buste à l'échelle 1:1 édition exclusive

: Resident Evil 3 Remake Nemesis buste à l'échelle 1:1 édition exclusive Dimensions : Hauteur : 90 cm Longueur : 63 cm Profondeur : 90 cm

: Poids : 32 Kg

: 32 Kg Infos diverses : réplique d'un tube de vaccin éclairé par LED, édition limitée et numérotée à 150 exemplaires

: réplique d'un tube de vaccin éclairé par LED, édition limitée et numérotée à 150 exemplaires Date de livraison : 4ème trimestre 2025

: 4ème trimestre 2025 Prix : 2 195,00 euros (hors frais de port)

Source : Pure Arts via X.