Vous pensiez tout savoir de Resident Evil 2 Remake ? Détrompez-vous. Cela fait peut-être déjà sept bonnes années maintenant que le remake qui a tout changé pour Capcom est disponible, mais de nouvelles découvertes continuent encore d’être faites à son sujet. Pour preuve, en farfouillant dans les fichiers du jeu dernièrement, un moddeur dénommé Keff0 y a découvert une « quantité délirante » de contenus révélant l’existence d’un DLC de type roguelike, qui a finalement été abandonné en cours de route par Capcom.

Un mode roguelike coupé de Resident Evil 2 Remake découvert

C’est plus précisément en se plongeant dans les fichiers de la version PS4 de Resident Evil 2 Remake que le moddeur a pu mettre la main sur des restes de code inexploités par le studio, qui a pendant un temps travaillé sur une version roguelike de « Ghost Survivors », le DLC gratuit sorti en février 2019. À en croire ses informations, le but aurait été de choisir son héros parmi un casting de 11 personnages, qui disposaient pour chacun de cinq équipements différents comprenant à la fois des armes, des munitions et des objets. Cela incluait :

Leon S. Kennedy

Claire Redfield

Ada Wong

HUNK

Brian Irons

Marvin Branagh

Katherine Warren

Robert Kendo

Ben Bertolucci

Annette Birkin

Chris Redfield

Notons que dans le cas de Chris Redfield, seul personnage absent du casting de Resident Evil 2 Remake à l'origine, il était alors question de son modèle issu de Resident Evil 7: Biohazard, dont la présence avait déjà été repérée par le passé et avait donc naturellement soulevé de nombreuses interrogations. « Cette découverte explique enfin sa présence : il faisait partie du casting jouable du mode roguelike », note l’internaute partageant cette étonnante découverte.

Quel était le but de ce mode abandonné par Capcom ?

Une fois le héros choisi, la version roguelike de « Ghost Survivors » invitait alors les joueurs à arpenter le commissariat de Resident Evil 2 Remake, au cours de parties à durée plus ou moins longue où les objets étaient placés aléatoirement tandis que des portails reliaient les différentes zones du niveau. Un peu à la manière du mode « Leon doit mourir à jamais » de Resident Evil Requiem, finalement. À l’issue de chaque partie, le joueur pouvait alors regagner le hub pour vendre des objets, acheter de nouvelles améliorations et repartir.

Mais les éléments découverts par Keff0 ne s’arrêtent pas là. En l’état, tout porte à croire que Capcom avait déjà bien avancé sur le développement de ce mode roguelike finalement abandonné, en témoignent les nombreux éléments de gameplay qui ont pu être extirpés du code de Resident Evil 2 Remake. Cela comprend notamment :

La présence d’un système de niveaux allant de 1 à 50, qui pouvait impacter la façon dont réagissaient les ennemis aux attaques du joueur en fonction de leur propre niveau

L’existence d’une monnaie baptisée Rogue Points (RP), à échanger via la boutique contre des objets de soin, des munitions, des kits d’amélioration, des niveaux, et plus encore

Un compteur de vies

Un écran de résultats, avec probablement un système de scoring

Pourquoi le mode roguelike a-t-il été supprimé de Resident Evil 2 Remake ?

Malheureusement, on ignore ce qui a bien pu pousser Capcom à abandonner le développement de cette version du mode « Ghost Survivors », finalement remplacée par le DLC que l’on connaît aujourd’hui. Un DLC qui prend la forme de scénarios alternatifs, et qui imagine ce qui aurait pu se passer si certains des personnages de Resident Evil 2 Remake avaient survécu aux événements de Raccoon City. Peut-être l’arrivée d’épisodes comme Resident Evil 3 Remake et Resident Evil Village a-t-elle poussé le studio à recentrer toutes ses ressources ailleurs ?

Quoi qu’il en soit, une chose est sûre : c’est une idée qui n’a visiblement jamais totalement quitté l’esprit du studio, en témoigne l’arrivée d’un mode roguelike dans Resident Evil Requiem en mai dernier. Ce qui n’empêche pas, évidemment, aux fans de Resident Evil 2 Remake de regretter le fait que cela n’ait pas pu se concrétiser plus tôt. « J’aurais adoré ça », écrit par exemple un joueur sur X. « Ça aurait été dingue », affirme un autre. « J’espère que les moddeurs pourront restaurer ce mode ». « Je suis vraiment déçu que n’ait pas été intégré au jeu », déplore un dernier.

Source : X