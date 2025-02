Malgré son âge certain, Resident Evil 2 Remake reste l'un des plus gros succès commerciaux de Capcom. Ce grâce à une magistrale revisite du mythique second opus de sa franchise horrifique, avec la perspective du très influent Resident Evil 4. Depuis le temps, vous avez probablement écumé le jeu en long, en large et en travers, même en difficulté Hardcore. Pourtant, cette nouveauté majeure (malheureusement exclusive au PC), risque de grandement chambouler vos habitudes.

Une nouveauté qui secoue les fondations de Resident Evil 2 Remake

Si vous connaissez par cœur les routes de Claire et Leon dans Resident Evil 2 Remake, ainsi que les scénarios alternatifs aux commandes de Hunk ou d'un gros morceau de tofu, voilà peut-être de quoi vous donner envie d'y retourner et de pimenter les choses. Six ans après sa sortie, celui-ci accueille en effet un mod bien connu de la franchise : BioRand. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un randomizer déjà disponible sur de nombreux épisodes de la légendaire licence de Capcom, dont Resident Evil 4 Remake.

Celui-ci vient totalement chambouler les fondations même de ces jeux, et vient donc enfin faire de même sur Resident Evil 2 Remake. Ainsi, oubliez tout ce que vous connaissiez de Raccoon City, car tout est ici soumis à l'aléatoire. Qu'il s'agisse d'une caisse de munition à un endroit précis, ou d'un groupe de zombies dans une zone donnée, absolument rien ne sera identique à chaque partie, jusqu'à la structure même du jeu et la manière de l'explorer. À la place, vous trouverez par exemple une munition de lance-grenade dès le début du jeu, ou quatre Mr. X dans une pièce qui ne devrait pas du tout être là où elle est, selon les lubies du mod. Vous trouverez une illustration de ce joli chaos via la rediffusion d'un stream de Bawkbasoup ci-dessous.

À noter toutefois que BioRand édition Resident Evil 2 Remake est encore en bêta. L'équipe de moddeur derrière celui-ci doit donc encore peaufiner sa formule pour en faire le virus-T parfait. Vous pouvez toutefois l'essayer sur la version PC du jeu en le téléchargeant via son site dédié. Vous y trouverez également les instructions pour l'installer, et un guide complet pour le configurer selon vos envies.

