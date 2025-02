Resident Evil 2 Remake continue de surprendre en 2025 avec la découverte d'un joueur particulièrement attentif. Ça va tout particulièrement parler aux fans du jeu et de la licence.

Quand des joueurs sont absorbés par un jeu, au point de faire attention au moindre élément. C'est souvent comme ça que, même des années après sa sortie, ils parviennent à en découvrir de nouveaux secrets. On en a eu la preuve tout récemment dans Hogwarts Legacy. Cette fois, c'est dans un tout autre genre de titre qu'une révélation est faite au grand jour, prouvant le sens du détail des équipes de développement. Avis aux fans de Resident Evil 2, cet article est pour vous !

Tout a été pensé dans Resident Evil 2 Remake

Le classique de l'horreur qu'est Resident Evil 2 s'offrait une seconde jeunesse en 2019. Capcom a en effet relancé les remakes de sa sage culte avec cet opus. Une fois de plus, le succès ne s'est pas fait attendre. Les ventes ont largement été au rendez-vous. Les fans se sont ainsi lancés ou relancés dans la découverte de l'aventure de Leon S. Kennedy et Claire Redfield.

Dans leur exploration de Resident Evil 2 Remake, certains ont vraiment eu l'œil ! C'est par exemple le cas du twittos Resident Bio Evil (@Resident_Bio) qui a remarqué « quelque chose de follement détaillé » dans le jeu. De fait, en prêtant attention aux différents morts-vivants qu'il a pu croiser, il a découvert qu'ils présentent des « marques visibles qui montrent exactement comment la personne a été infectée avant de muter ».

Au travers d'un thread Twitter (ou “X” désormais), l'internaute détaille sa découverte. Il dresse ainsi la liste des zombies emblématiques croisés dans Resident Evil 2 Remake. Ensuite, il relève la marque qui indiquerait comment ces personnes ont été en contact avec le virus-T. C'est ce qui est à l'origine de leur transformation :

Misty, la femme à la robe rouge : si elle n'a pas de morsure visible, celle qu'on appelle “Misty” affiche de nombreuses traces de griffures qui seraient la cause de sa mutation.

Le policier sans joue : introduit dans ce Resident Evil 2, ce zombie se serait transformé après avoir été mordu au visage.

La femme à la gorge arrachée : là aussi, ce modèle de créature montre explicitement que la transformation vient d'une morsure au cou.

Justin Hanson : ce kleptomane arrêté par la police de Raccoon City semble avoir eu une mort violente, considérant toute la peau manquante sur son visage.

Hector : dans Resident Evil 3 Remake, on apprend qu'Hector a une morsure à la main. Cependant, on constate aussi ici qu'il a de nombreuses blessures et griffures au visage.

Les zombies sans blessures : en comparaison, certains n'ont pas d'égratignures visibles. L'internaute en déduit qu'ils ont muté dans Resident Evil 2 autrement. Mais, il a bien fallu qu'ils entrent en contact avec le virus-T. Ils ont par exemple pu boire de l'eau contaminée.

Une fois de plus, les équipes créatives et de développement prouvent que rien n'est laissé au hasard. Ce sens du détail contribue au lore de Resident Evil 2 Remake et de la licence dans son ensemble. Mais aviez-vous remarqué ces différences dans l'infection des zombies ?