Devenu véritablement culte, Resident Evil 2 a eu droit à son remake en 2019. Plus que cela, c'est lui qui a lancé la vague de toutes les refontes qui ont suivi. Mais, après cela, cet opus très apprécié serait sur le point de faire son retour comme personne ne l'aurait imaginé. Pour autant, les fans vont vouloir l'essayer à coup sûr, vous allez voir.

Resident Evil 2 comme vous ne l'avez jamais vu

En 1998, Resident Evil 2 avait surpris par sa narration audacieuse. Tout comme le précédent opus, il permettait d'incarner plusieurs personnages, deux en l'occurrence. Cependant, la nouveauté ici était que chacun suivait sa propre ligne narrative. Selon que vous choisissiez Leon ou Claire, vous découvriez des pans de scénario exclusifs, si bien que si vous vouliez tout découvrir du jeu, il fallait le terminer deux fois.

Mais, imaginez que l'histoire soit découpée autrement ? Plus encore, imaginiez que vous teniez véritablement l'arme en main pour affronter les morts-vivants qui envahissent Racoon City ? C'est ce que propose le tout nouveau jeu Resident Evil 2 Dead Shot, prévu à destination des bornes d'arcade. Eh oui ! celles-ci ont encore une belle popularité aujourd'hui et les éditeurs n'hésitent pas investir dedans. Capcom a donc sauté sur l'occasion en développant une sorte de portage du remake de 2019 qui réarrange le scénario pour mieux coller à ce support.

Actuellement en test dans la salle d'arcade Namco Funscape UK de Romford, des joueurs ont pu s'arrêter pour voir ce que réservait cette expérience inédite. Le jeu reprend Resident Evil 2 en découpant son histoire en 5 chapitres distincts. On y parcourt les niveaux en affrontant les zombies qui veulent notre peau. La progression se fait pistolet en main, en visant directement l'écran. D'ailleurs, on appréciera le choix d'une arme libre et non d'une tourelle fixe, ce qui est bien plus confortable en jeu.

Pour le moment, Capcom n'a pas communiqué officiellement à propos de ce RE 2 Dead Shot. Cela devrait évoluer si les tests auprès du public sont concluants. En tout cas, c'est une belle occasion de ramener la licence dans les salles d'arcade, près de 24 ans après la sortie de Resident Evil Survivor 2: Code Veronica.