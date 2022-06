La mise à jour graphique de Resident Evil 2, 3 et 7 est maintenant téléchargeable sur PS5, Xbox Series X|S et PC. L'annonce de ce patch gratuit a eu lieu pendant le Capcom Showcase 2022 et voici tous les changements.

Le Capcom Showcase a révélé la date de sortie de Resident Evil 2, 3 et 7 dans leur version new-gen respective. Cette mise à jour totalement gratuite, pour les possesseurs des jeux, est déjà disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Trois Resident Evil plus beaux que jamais

Les remakes de Resident Evil 2 et RE3, ainsi que l'épisode inédit RE7 ont été mis à jour sur les consoles de nouvelle génération et PC. Cette version new-gen a des améliorations communes aux trois plateformes comme le ray-tracing ainsi qu'un taux d'images par seconde plus élevé. En revanche sur PS5, c'est plus généreux.

En effet, sur PlayStation 5, la manette DualSense est mise à profit à tous les niveaux. Les gâchettes adaptatives et le retour haptique s'activeront en fonction des scènes. Qui plus est, le sound design, qui est une franche réussite sur ces jeux, devrait gagner en précision avec l'audio 3D.